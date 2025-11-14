Photo: 田中宏和

座り心地がいい。使い勝手もよく、持ち運ぶときにはコンパクト。これは本当に欲しくなる1脚でした！

machi-yaに登場している「GuruGuruChair3」は、アウトドアチェアの理想的なスタイルを実現していると言っても過言ではない、よく仕上げられたプロダクトです。

キャンプやスポーツ観戦などで快適に座れる折りたたみチェアを探しているなら、チェック必須のアイテムとなっています。

サクッと組み立て完了できる

Photo: 田中宏和

言うまでもなく、設営に時間が掛からないというのは、アウトドアでは大きなメリット。滞在時間には限りがありますし、サッサと組み立てて少しでも長くノンビリしたいですものね。

収納時の長さが約35cmというコンパクトさに特長がある「GuruGuruChair3」は、たったの5秒で組み立てできるのが素晴らしいところ。

折りたたみテントなどでおなじみのワンタッチフレームを採用していて、布部分を付け外しする必要もないので、脚を開いてフレームをカチッと伸ばすだけで、リラックスタイムの準備はOKです。

Photo: 田中宏和

しかも、重量も2kg足らずとかなりの軽量仕様になっており、持ち運びで大きな負担になることもありません。

座ったまま、グルグル回転できる

Photo: 田中宏和

「GuruGuruChair3」はその名のとおり、グルグル360°回転できるのが特長のアウトドアチェアですが、その動きはとてもスムーズです。

後ろに置いてあるものを取るときなど、ちょっと手を伸ばしただけでは届かないという場面でも、イチイチ立ち上がらなくていいので作業性の良さに直結。キャンプで調理するときなどで、大いに活躍してくれるはずです。

機能性に優れた充実仕様

Photo: 田中宏和

細かいところに気が利く仕様にも、要注目となっています。

別体式になっていて取り外し可能なドリンクホルダーは、ドリンクを手に取りやすい位置に配置。うっかりドリンクを落としてしまわないように、4方向から保持できる突起が付けられている開口部も、使いやすさをアップしてくれています。

Photo: 田中宏和

スマホや小物の収納に使えるメッシュポケットは、右手で取り出しやすい配置となっており、使い勝手は上々です。

Photo: 田中宏和

ゴム足になっている脚部は、不安定な場所でも滑りにくくなっているのと同時に、室内でも床にキズをつけにくい仕様になっています。

Photo: 田中宏和

また、付属の専用グランドシートを使えば、砂浜で使うときに沈みにくくなります。

ここまで機能面が充実しているアウトドアチェアは、そうそう見つからないレベルだと思います。こだわりのアイテムとして、自慢の一品となってくれるでしょう。

Photo: 田中宏和

さらに、別売りのオプション品となりますが、キルティングカバーをセットすることも可能になっています。

こちらは、クッション性がアップするのに加え、冬の寒さを軽減する効果が期待できますので、冬キャンを楽しみたい人は、こちらもチェックをお忘れなく。

耐荷重150kgというタフな作りにも要注目の実力派アウトドアチェア「GuruGuruChair3」は、現在machi-yaにてプロジェクトを公開中です。

楽しいアウトドアをさらに充実したものにしてくれるアイテムについての詳細は、以下のリンク先でご確認いただけます。ぜひ覗いてみてください！

Photo: 田中宏和

