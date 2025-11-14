日本代表の先制点は南野拓実！ ガーナ撃破へ導いた一発は「海舟からいいパスが来たので…」
日本代表は14日、キリンチャレンジカップ2025でガーナ代表を2−0で破った。試合後、MF南野拓実（モナコ／フランス）がフラッシュインタビューに登場した。
日本代表がガーナ代表を『豊田スタジアム』に迎えたゲームは16分、MF佐野海舟（マインツ／ドイツ）が中盤でのボール奪取から、細かくパスを繋いだ後でドリブルで前進すると、横パスを南野が落ち着いて流し込み、日本代表が先手を取る。1点リードで迎えた後半の60分には、ペナルティエリア右でパスを受けたMF堂安律（フランクフルト／ドイツ）が左足でニアサイドを撃ち抜き、2−0で勝利した。
ゴールシーンを振り返った南野は「先制点が欲しいと思っていましたし、海舟からいいパスが来たので、ゴールできて良かったです」とコメント。身体能力に優れたガーナ代表との試合を前に、チームとして大事にしていたポイントについて「まずは1対1のデュエルで負けないところと、立ち上がりから相手を圧倒できるように、高い強度で試合に入ることを意識していました」と明かした。
この後、日本代表は18日、『国立競技場』にてボリビア代表と対戦する。南野は「次のボリビア戦も良い準備をして、勝利に向かって頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。
【ゴール動画】南野拓実＆堂安律のゴールでガーナを下す
🇯🇵 #日本 1-0 #ガーナ🇬🇭
前半16分#佐野海舟 から #南野拓実 へ
南野の鮮やかなゴールで先制⚽️
🇯🇵 #日本 2-0 #ガーナ🇬🇭
🕘後半15分#久保建英 から #堂安律 へ
堂安が左足でゴールを決め🇯🇵2点目⚽️⚽️
