日経225先物：14日22時＝500円安、4万9830円
14日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比500円安の4万9830円と急落。日経平均株価の現物終値5万376.53円に対しては546.53円安。出来高は7044枚となっている。
TOPIX先物期近は3335ポイントと前日比18.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.81ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49830 -500 7044
日経225mini 49825 -505 134536
TOPIX先物 3335 -18.5 8196
JPX日経400先物 30100 -105 376
グロース指数先物 697 -7 668
東証REIT指数先物 売買不成立
