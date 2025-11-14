　14日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比500円安の4万9830円と急落。日経平均株価の現物終値5万376.53円に対しては546.53円安。出来高は7044枚となっている。

　TOPIX先物期近は3335ポイントと前日比18.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.81ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49830　　　　　-500　　　　7044
日経225mini 　　　　　　 49825　　　　　-505　　　134536
TOPIX先物 　　　　　　　　3335　　　　 -18.5　　　　8196
JPX日経400先物　　　　　 30100　　　　　-105　　　　 376
グロース指数先物　　　　　 697　　　　　　-7　　　　 668
東証REIT指数先物　　売買不成立

