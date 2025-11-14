“財閥令嬢”IU×“王子”ビョン・ウソク、真実の愛に気づいていく… 『パーフェクト・クラウン（原題）』、ディズニープラスで配信決定
ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」の今後の配信ラインナップを紹介するイベント「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」が13日、香港ディズニーランド・ホテルで開催された。年末から2026年に配信される韓国ドラマのラインナップを続々と発表。新しく配信となる作品の情報や場面写真も公開された。
【写真】2026年下期独占配信の『幻惑の恋』ではスジのミステリアスなショットが公開
2026年上期に配信が発表されたのはIU×ビョン・ウソクが豪華共演する『パーフェクト・クラウン（原題）』。韓国に王室が残る架空の21世紀を舞台に称号しか持たない王子と韓国最大財閥の令嬢を描くロマンティック・コメディドラマ。利己的な目的で手を組んだ2人はやがて真実の愛の意味に気づく。
また、スジ×キム・ソンホが共演する2026年下期独占配信の『幻惑の恋』からは、スジのミステリアスなビジュアルも公開に。同作は人気ウェブトゥーンを実写化した、失った愛に取り憑かれた美しいヴァンパイアを描くロマンティックシリーズ。魅惑的なヴァンパイア、ソン・ジョンファの肖像画を描くことを依頼された無名の画家イホが、ソン・ジョンファの抱える秘密、そしてそのミステリアスな正体が徐々に明らかになっていくにつれて、彼女に惑わされていく。
そのほか、同会見では今秋から2026年に配信を控える、『捏造された都市』『メイド・イン・コリア』『ゴールドランド』『殺し屋たちの店』シーズン2、『再婚承認を要求します』など、期待の韓国ドラマの主要キャスト＆監督らがステージに登場し、それぞれのドラマについて熱く語った。
