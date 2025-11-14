ＴＭ東京が新たに日本大・岩木雅斗と中央大・九冨鴻三のセッター2名の加入を発表

V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のＴＭ東京スパークルは、13日（木）から14日（金）にかけて、岩木雅斗（22）と九冨鴻三（22）のセッター2名が新加入したことをクラブ公式SNSにて発表した。

岩木は身長178センチで長崎県出身。佐世保南高校を経て、現在は日本大学の4年生だ。クラブでは背番号「20」を着用する。岩木の加入により、クラブには日本大学出身の選手が7名となった。

一方の九冨は、東京都出身で身長は180センチ。鎮西高校を経て、現在は中央大学の4年生。クラブでは背番号「24」を着用する。大学生の新加入を続々と発表しているＴＭ東京だが、中央大学からはミドルブロッカー、アウトサイドヒッター、そしてセッターと3つのポジションの選手が加入している。

2選手は新加入にあたり、以下のコメントを発表している。

■岩木雅斗

「この度TM東京スパークルに入団させて頂くことになりました、岩木雅斗です。チームの勝利に貢献できるよう精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします」

■九冨鴻三

「この度TM東京スパークルに入団させていただく事になりました九冨鴻三です。Vリーグという舞台でプレーできることに感謝し、日々成長できるよう精一杯頑張っていきますので応援よろしくお願いします」

