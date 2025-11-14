【GU黒スカート】でこんなにおしゃれ！ スタッフはこう合わせる♡「サマ見えコーデ」

クールで大人っぽい雰囲気を醸し出す黒のスカート。いつも同じようなコーデになりがち……という人は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによる着こなしを真似してみて。今回は、スラリとしたシルエットのナロースカートを使ったスタイリングをピックアップ。今シーズンは女性らしさもかっこよさも備わったコーデで、周りと差をつけて。

黒のスカートでメリハリをつけて大人っぽく

【GU】「ヘビーウェイトスウェットナロースカート」\2,490（税込）

ストンと落ちるナローシルエットが、コーデにメリハリをつけてくれる黒のスカート。大人のデイリーコーデで活躍しそうです。ゆったりとしたオーバーサイズのシャツとも、好バランスな着こなしに。モノトーンコーデの地味見えを回避するなら、アクセントとしてレオパード柄のシューズを投入して華やかに仕上げると◎

黒 × ブラウンで上品に秋冬ムードを演出

トレンドカラーであるブラウンのアイテムと組み合わせた秋冬らしいコーデ。襟付きセーターを合わせれば、ほどよくきちんと感もある着こなしに。オーバーサイズのジャケットを選べば、抜け感をプラスできそう。縦ラインが強調されるナロースカートは、ボリュームのあるアウターとも好相性です。足元はレディなヒール付きのブーツで、上品に仕上げて。

