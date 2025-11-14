「国際親善試合、日本代表２−０ガーナ代表」（１４日、豊田スタジアム）

ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は同７３位のガーナ代表に２−０で快勝した。１０月のブラジル戦に続き、２連勝を飾った。試合後、完封負けに終わったガーナのオット０・アッド監督は「日本はとても素晴らしいプレーをした。当然の勝利」と、日本を称え、「試合全体として（ボール）保持率は同じくらいだったが、シュートの数で日本に負けてしまった。その結果、勝利をもぎ取られてしまった」と脱帽した。

また、後半７分にＭＦフランシスにシュートを放とうとした田中碧の足と接触し、負傷交代。担架で運ばれた。指揮官はフランシスの怪我については「そんなに深刻な事態でないことを願っているが、結構厳しい故障になりそうです」と明かした上で、田中碧が自身の交代直後にガーナベンチに謝罪にきたことを称賛。「心から感謝してます。日本人というのは今回もスタジアムの観客の姿勢とか、本当に礼儀正しい方たちばかりです。選手がわざわざベンチのところまで来て、監督の私のところまで謝りにこられた。そのようなことは当たり前のことでは決してなくて、日本というのはいかに教育、しつけがきっちりしているのかということを感じさせられました」と感嘆。「申し訳なかったと言ってくれた。それに関しては本当に感謝しています。サッカーというのは残念ながらこういうことは起きてしまう。ハードにぶつかりあったりすると、アンラッキーにこういうことは起きてしまう」と、感謝を口にした。