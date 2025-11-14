¡Ú¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÛÌµ²æ¥ï¡¼¥ë¥ÉÀ¸¤¨È´¤Âè£±¹æ¡¦À¬Ìð³Ø¤¬£Ì£Å£Ï£Î£Á¤Ë´°¾¡¡Ö¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×
à±ê¤ÎÈôÎ¶áÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê£·£±¡Ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×£±£´Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤ÎÀ¬Ìð³Ø¡Ê£´£°¡Ë¤¬£Ì£Å£Ï£Î£Á¡Ê£³£²¡Ë¤È¤Î½é¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç´ÓÏ½¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï£±£¹£¹£µÇ¯¤ËÆ£ÇÈ¤¬´úÍÈ¤²¤·¤¿¡ÖÌµ²æ¡×¤¬¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÄÂÎ¤¬Ìµ²æ¤ò´§¤¹¤ëÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï£²£°£°£·Ç¯£±£²·î£±£³Æü¸å³Ú±àÂç²ñ°ÊÍè¡¢Ìó£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¡££°£·Ç¯£´·î¤Ë¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¿ÈÃÄÂÎ¡ÖÌµ²æ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡×¤ÇÀ¸¤¨È´¤Âè£±¹æ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿À¬Ìð¤Ï¡¢Åö»þÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Æ£ÇÈ¤ÎÄ¹ÃË¡¦£Ì£Å£Ï£Î£Á¤È¤Î½é°ìµ³ÂÇ¤Á¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¶¯Îõ¤ÊÂÇ·â¤Ç»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿À¬Ìð¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¾¸Äì¤«¤éÄ¥¤ê¤Æ¼ê¤òÏ¢È¯¤µ¤ì¤ÆÈ¿·â¤òµö¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¥º¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥É¥é¥´¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ÇÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢Ç´¤ë£Ì£Å£Ï£Î£Á¤ÎµÕ¤µ²¡¤µ¤¨¹þ¤ß¤â¥«¥¦¥ó¥È£²¤Ç¥¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡£¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¥Ü¥à¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¶¯Îõ¤ÊÃÆÆ»¡Ê¥é¥ê¥¢¡¼¥È¡Ë¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ÖÆ£ÇÈÎè±÷Æî¤¬²¿¤Í¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤¿¤·¤«£±£°Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤í¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¤Î½éÂÐ·è¤Ë´¶³´¿¼¤²¤ÊÉ½¾ð¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£²¶¤Ë¤â¤Ê¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¾ðÇ®¤¬¡¢¾ðÇ®¤¬¡¢¾ðÇ®¤¬¤¡¤¡¤¢¤¡¡ª¡¡¤³¤³¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤è¡£¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£