Â¼¾å½¡Î´¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë¡ÖÉúÊ¼¡×Éâ¾å¡¡MLB¡ÈºÇ¼åµåÃÄ¡É¤¬¡ÖÌäÂê¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¡×¡¡ÊÆµ¼Ô¤¬»ØÅ¦
¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î³ÆµåÃÄ¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤âÆüËÜ¤«¤é³¤¤òÅÏ¤ëÁª¼ê¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ÎÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÌÜ¶ÌÁª¼ê¤Î1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÆµ¼Ô¤Ï³ÍÆÀ¸õÊäµåÃÄ¤Ë¡ÖÉúÊ¼¡×¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¡ÖGM¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÏÃÂê¡§µß±çÅê¼ê»Ô¾ì¤¬²áÇ®¡¢µåÃÄ¤ÏÊá¼ê¤Ê¤É¤òÃµ¤¹¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¥¸¥à¡¦¥Ü¥¦¥Ç¥óµ¼Ô¤Î½ðÌ¾µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£Â¼¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¦¥Ç¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬¡ÊÆâÌî¤Î¡Ë¤É¤Á¤é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤âºÇ¤âÍý¤ËÅ¬¤¦¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤âÎÉ¤¤¥Þ¥Ã¥Á¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼éÈ÷¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¤Î¶õ¿¶¤ê¤ò·üÇ°ÅÀ¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾ò·ï¤À¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±¦Íã¤¬¶¹¤¯º¸¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ÂÇµå¤ÇËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤ËÜµòÃÏ¤ËÃíÌÜ¡£¡ÖÈà¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤É¤ì¤À¤±ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Â¼¾å³ÍÆÀ¤Î¡ÖÉúÊ¼¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤â¤¦1¤Ä¤ÎµåÃÄ¤Ï¥í¥Ã¥¡¼¥º¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿119ÇÔ¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ç¥Ý¥Ç¥¹¥¿»á¤¬GM¤Ë½¢Ç¤¡£ÊÔÀ®ÉôÌç¤¬¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±µåÃÄ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤¢¤Î¹âÃÏ¤ÇÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤Î¥¯¥¢¡¼¥º¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÏÉ¸¹â1600¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÂÇ¼ÔÅ·¹ñ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¡£¡Ö¶õµ¤¤¬Çö¤¯¡¢ÊÑ²½µå¤ÎÆ°¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¶õ¿¶¤ê¤ÎÌäÂê¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢ËÜµòÃÏ¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
