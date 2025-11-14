美人キャバ嬢7人の肌施術事情を調査 人気1位はリジュラン…7人中4人が回答「1回やっただけで明るく」【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/11/14】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。飛鳥、なな、かな、たお、たまごあゆみ、ひより、マリアにインタビューを実施し、肌施術について調査した。
◆人気キャスト7人が最も注目する肌施術
1位：リジュラン
飛鳥：肌にハリが出て、すごく効果的でした。
なな：「肌質が改善される」と周りで話題になっていたのでやってみたいです。
かな：何回も注射をするので痛いと聞くのですが、本当に毛穴がなくなるらしく、気になっています。
◆飛鳥【肌にかける美容費：毎月0〜5万円】
＜最も効果があった肌施術：リジュラン＞
リジュランが肌にハリが出て、すごく効果的でした。他にも手頃な値段で簡単にできる施術だと、ダウンタイムがないララピールがおすすめです。液体を塗った後に、洗ってパックをしたら終わりなので、30分で終わって1万円もしないくらいなんです！
◆なな【肌にかける美容費：毎月0〜5万円】
＜最も効果があった肌施術：ピコスポット＆フラクショナルレーザー＞
私は皮膚が薄いので、シミやそばかすができやすく、コンシーラーで隠すと厚塗り感が出てしまいます。だから隠さなくても良いように、ピコスポットでそばかすなどを飛ばして、フラクショナルレーザーで奥に潜んでいる見えないシミの予備軍にもアプローチしていて。ダウンタイムはあるのですが、これを半年に1回くらいのペースでやると肌が綺麗になります。ピコスポットは既にできたシミにスポットで打つイメージで、フラクショナルレーザーはもっと薄いものに効果があるイメージなので、併用が効果的なんです。
肌管理は半年から1年に1回するくらいで、それ以外は基本的にあまりやらないので、美容クリニックで買ったクレンジングや洗顔をライン使いして、日々のお手入れにも力を入れています。
＜注目している肌施術：リジュラン＞
「肌質が改善される」と周りで話題になっていたのでやってみたいです。
◆かな【肌にかける美容費：毎月2〜3万円】
＜最も効果があった肌施術：白玉点滴＞
施術はあまりやったことがないのですが、肌が焼けやすいので、毎月白玉点滴をしています。トーンアップもするし、艶っぽくなって、メイクノリも良くなります。私は3倍の白玉点滴をしているので、すぐに効果が出ましたし、周りからも「昔より白くなったね」と言われることが増えました。
でも1番気をつけているのは日々のケアです。毎日必ず保湿やパックをしていますし、ビタミンドリンクやサプリで内側から綺麗にすることも心がけています。
＜注目している肌施術：リジュラン＞
何回も注射をするので痛いと聞くのですが、本当に毛穴がなくなるらしく、気になっています。
◆たお【肌にかける美容費：毎月1〜10万円】
＜最も効果があった肌施術：リジュラン＞
リジュランをやったら肌が明るくなりました。1回やっただけで明るく見えるんです！私は2ヶ月に1回くらい通っています。
＜注目している肌施術：ルメッカ＞
シミやニキビ跡なども目立たなくしてくれるみたいなので、やってみたいなと思います。
◆たまごあゆみ【肌にかける美容費：3万円】
＜最も効果があった肌施術：ピコトーニング＆オンダリフト＞
ピコトーニングは美白になり、オンダリフトはフェイスラインの引き上げに効果的です。2つともダウンタイムがなく、すぐに効果が出るので、2〜3ヶ月に1回やっています。
＜注目している肌施術：ソフウェーブ＞
収録に一緒に参加した女の子たちから「ソフウェーブは高いけど、しわやたるみを解消してくれて、肌が引き締まる」と聞いて、やってみたいなと思いました。
◆ひより【肌にかける美容費：0万円】
＜最も効果があった肌施術：ヒアルロン酸＞
肌はあまりやったことがないので、美容施術で言うとヒアルロン酸です。顔全体的に入れていますが、ほうれい線のところに入れるのが1番変わります。
◆マリア【肌にかける美容費：1〜2万円】
＜最も効果があった肌施術：イソトレチノイン＞
皮膚科で処方してもらえるイソトレチノインを飲んでいて、本当にニキビが1個もできなくなりました。飲んで1ヶ月くらいは乾燥しやすいという副反応のようなものがあるのですが、効果はすぐに実感できます。1ヶ月目は保湿して耐えたら、2か月目からは慣れてお肌が綺麗になります。
＜注目している肌施術：サーモン注射＞
以前きほさんと収録でご一緒させていただいたときに、きほさんが「サーモン注射が肌にハリが出てめっちゃ良い」と仰っていたので気になっています。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】