ベアサンタが可愛すぎるクレープに！ジェラピケカフェのホリデーフェア「Merry Bear HOLIDAY」11月27日開催
【女子旅プレス＝2025/11/14】ジェラート ピケ カフェでは、心温まるホリデー限定フェア「Merry Bear HOLIDAY」を2025年11月27日から12月25日まで開催する。表参道ヒルズ店では11月20日より先行発売を行う。
今年のホリデーフェアでは、“雪の舞うクリスマスに、いちごの帽子をかぶったベアサンタがやってき”をテーマに、いちごの帽子をかぶったベアサンタのクレープや、ピスタチオクリームのツリーが目を引くサンデー、トナカイに見立てたティーラテなど、冬の味わいを詰め込んだスイーツとドリンクが期間限定でラインナップする。こっくりしたチーズやキャラメル、芳醇な紅茶の香りが、寒い季節に心まで優しく包み込む。
「Merry Bear クリームチーズとベリーのクレープ」は、ジャージー牛乳を使用した濃厚なミルクジェラートを顔にしたピケベアが、いちごの帽子をかぶってクレープの上に鎮座するホリデーシーズン限定の一品。クレープ内部には、北海道産マスカルポーネとクリームチーズを用いたコク深いチーズクリームとブリュレムースを忍ばせた。さらに香ばしい全粒粉クッキークランブルの食感と、甘酸っぱいベリーソースを重ね、クリスマスらしさが詰め込まれている。
「Merry Bearアールグレイと洋梨のクレープ」は、キャラメルショコラジェラートでできた愛らしいピケベアが主役の大人向けクレープ。ジェラートはほんのり香ばしいピケカフェオリジナルキャラメルとチョコレートの味わいが重なり、ベアにはいちごの帽子が添えられている。中にはアールグレイが豊かに香る紅茶クリーム、洋梨のコンポート、表面をキャラメリゼしたブリュレムースを重ね、全粒粉クッキークランブルをアクセントに使用。やさしい甘さと香りがふんわりと広がる。
ほか、ジャージーミルク、いちごマーブル、キャラメルショコラの3種ジェラートを贅沢に重ねた「Merry Bear ツリーサンデー」、アールグレイティーとほうじ茶をベースに、ほのかなラズベリーの香りをまとわせたブレンドティーラテ「Merry ブレンドティーラテ」が登場。各店舗、各日数量限定での提供となる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
≪gelato pique cafe≫
・玉川郄島屋S・C店
・表参道ヒルズ店
・ルミネ立川店
・三井アウトレットパーク 幕張店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・佐野プレミアム・アウトレット
・神戸三田プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 大阪門真店
・松坂屋名古屋店
・mozoワンダーシティ店
・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店
・金沢フォーラス店
・香林坊アトリオ店
・沖縄アウトレット あしびなー店
≪gelato pique cafe creperie≫
・アトレ恵比寿店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 木更津店
・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店
・ルミネ池袋店
・三井アウトレットパーク 仙台港店
・酒々井プレミアム・アウトレット店
・土岐プレミアム・アウトレット店
・鳥栖プレミアム・アウトレット店
