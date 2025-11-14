《新作》こういうの欲しかったーーーッ！【3COINS】シンプルデザインが◎「キッチングッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】からシンプルでおしゃれな新作「キッチングッズ」が登場しています。今回ご紹介するのはお鍋の季節に役立つ、便利な一面も兼ね備えたアイテム。食卓を彩りながらも、ちょっとしたお困り事を解決してくれそうです。こういうのが欲しかった！ と思えるようなアイテムをぜひお見逃しなく。

シックなデザインが映える「耐熱ゴム鍋つかみ」

こちらはミトンタイプの鍋つかみ。モノクロカラーに、グレーのストライプを合わせたシンプルでシックなデザインがおしゃれです。公式サイトによれば「指先部分が耐熱ゴムになっており、器をしっかりと掴めます」という便利仕様。ツルツルとした取っ手や鍋蓋も、滑り落ちずに安心して持ち運べそうです。お値段は\330（税込）。

2つのスペースに並べて置ける「れんげ箸置き」

れんげ & 箸を2つのスペースに分けつつ、並べて置ける便利なこちら。お花のようなワンポイントがあしらわれたシンプルおしゃれなデザインが、食卓にそっと彩りを添えてくれそうです。お値段は\330（税込）。両端にはつまみが付いており、収納部分に触れずに持ち上げられるところも魅力的です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino