アイナ・ジ・エンド、紅白初出場に喜び爆発「ソロで立つの夢やから嬉しい」
シンガーソングライターのアイナ・ジ・エンド（30歳）が11月14日、自身のX（Twitter）を更新。紅白歌合戦初出場について、喜びをつづっている。
大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」に初出場が決定したアイナは、同日、自身のXで「やったー！紅白歌合戦に初出場させていただくことになりました。アイナチームと、日々応援してくださるあなたのおかげです。ありがとうございます。ソロで立つの夢やから嬉しい」と喜び爆発。
そして「ハッピー紅白革命起こそう よろしくお願いします。頑張る」と意気込みをつづった。
また、ガールズグループ・BiSH時代の仲間であるハシヤスメ・アツコは「やば！！アイナ紅白！！！！すごすぎ！！！！おめでとうすぎる！！！！！」、モモコグミカンパニーは「あいなおめでとう！今年一年凄まじかったと思うけど、応援してます！！！」、MISATO ANDO（リンリン）は「あいなぞう！！！いや、アイナ・ジ・エンドさまーーーー紅白おめでとう！！！実家のテレビ直してあげなきゃ」とエールを贈っている。
