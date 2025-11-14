日本が2-0でガーナに勝利

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、愛知・豊田スタジアムで行われた「キリンチャレンジカップ2025」でガーナ代表（同73位）と対戦し、MF南野拓実、MF堂安律の得点で2-0の勝利を収めた。

この結果を受け、ガーナメディアは「攻撃面でも歯が立たず、ホームチームを継続的に脅かすことができなかった」と白旗を挙げている。

北中米W杯出場を予選首位突破で決めているガーナに対し、日本は圧倒的なパフォーマンスを示す。前半16分、高い位置でボールを奪ったMF佐野海舟が起点となり、MF南野拓実のゴールで先制に成功。さらに1-0で迎えた後半15分、右サイドで構えていた堂安がMF久保建英のパスを受けると、左足を一閃。ゴール右を射抜いた。試合はそのまま2-0で終了した。

内容、結果ともにガーナに完勝し、充実したパフォーマンスを披露したなか、ガーナ放送局「3news」は「日本が新生ブラックスターズを2-0で圧倒」と見出しを打ち、「ガーナのチームには若いエネルギーが溢れていたが、日本はすぐに自分たちの実力を見せつけてきた」と試合内容をレポート。そして、「攻撃面でも歯が立たず、ホームチームを継続的に脅かすことができなかった」と白旗を挙げていた。（FOOTBALL ZONE編集部）