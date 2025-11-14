¡Ú¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Û30Ç¯¤Ö¤êÌµ²æ¤Î¥á¥¤¥ó¤ÇÆ£ÇÈ¤¬¥¶¥Ã¥¯¤ËÌµÇ°¤ÎÇÔÀï¡£¡ÖÀ¾Â¼¤¬¥±¥Ä¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï14Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖDRAGON¡¡EXPO1995¡ÁÌµ²æ¡Á¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Á´»î¹ç¤¬¥·¥ó¥°¥ëÀï¤Ç¥á¥¤¥ó¤ÏÆ£ÇÈÃ¤¼¤¤¬¸½IWGPÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê¿·ÆüËÜ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥¶¥Ã¥¯¤Î´ØÀáµ»¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢»þÀÞ¡¢Æ£ÇÈ¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤«¤é¤ÎÂ4¤Î»ú¸Ç¤á¤ÇÈ¿·â¤·¤¿¡£ÈôÎ¶Íç¹Ê¤á¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÆ¨¤²¤é¤ì¤¿¡£Æ£ÇÈ¤Ï9Ê¬42ÉÃ¡¢¥¶¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥ê¥ó¥°¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤È¥¶¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÆ£ÇÈ¤µ¤ó¤¤ç¤¦¥Û¥ó¥È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê´¶·ã¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±¦É¨¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯55Ç¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤¦°ì²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÍèÇ¯¤ØºÆÀï¤òÍ×µá¡£Æ£ÇÈ¤â¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ê¤¿¤¤¡©OK¡×¤È²÷Âú¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤ËÌá¤ë¤ÈÆ£ÇÈ¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç»ý¤Ä¤«¡£Áê¼ê¤¬Áê¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤ç¤¦¤ÏÂÎ¤ÎÀá¡¹¤¬¿¤Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¥«¥ì¤ÏÈ¾Ê¬¤â½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤â¤¤¤¤»þ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¦¤Þ¤¤¤Í¡£°ú¤½Ð¤·¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡£¤¤ç¤¦¤Ï°ì¡¢Æó¤Ä¤·¤«½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡£±¦Â¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥Ç¥·¥ç¥ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È±¦É¨¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤¿»Ñ¤¬¤ä¤äÄË¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤âÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¤°¤é¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡£¸½Ìò¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤È¤¤¤¦À¨¤¤¤¤¤¤Áª¼ê¤ÈÅö¤¿¤Ã¤¿¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤À¤±·ã¤·¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Æ¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌµ²æ¤Ë¤Ï¡ÖÍß¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢À¾Â¼¤¬Î©¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¡£¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤ÈÎÞ¤°¤à¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¾Â¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÅÁ¤Ã¤¿¤¯¤ì¤¿¡£¡ÈÆ£ÇÈ¤µ¤ó¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡É¤È¥±¥Ä¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¶¥Ã¥¯¤«¤éºÆÀïÍ×µá¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ê¤Î¤«¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤«¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¼¡¤ËÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤ÆÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£