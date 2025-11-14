◇サッカー国際親善試合 韓国2ー0ボリビア（2025年11月14日 韓国・大田）

サッカー韓国代表（FIFAランク22位）は14日、国際親善試合でボリビア代表（同76位）に2―0で勝利。後半12分、FW孫興民（ソン・フンミン）がフリーキックから先制弾を決めるなど活躍。18日にはこの日の日本戦に敗れたガーナ代表（同73位）と対戦する。

韓国はFWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、MFイ・ガンイン（パリSG）、DFキム・ミンジェ（Bミュンヘン)など主力が先発出場。FWファン・ヒチャン（ウルバーハンプトン）は6月のW杯アジア最終予選以来、5カ月ぶりの代表戦出場となった。

試合は序盤から攻勢に出るも好機を生かせず無得点。前半を0ー0で終えた。

苦戦する展開となったが後半12分、頼れる主将FWソン・フンミンが芸術的な一撃。右足でのフリーキックから鮮やかな放物線を描くシュートでゴールネットを揺らし待望の先制ゴール。本拠サポーターを歓喜させた。

後半43分にはFWチョ・ギュソン（ミッティラン）が追加点。守ってはFC東京のGKキム・スンギュがファインセーブでチームを救う活躍を見せ完封。先月のパラグアイ戦に続き2連勝を飾り、W杯で史上初となる“ポット2入り”へ一歩前進した。

一方、94年米国大会以来のW杯出場を目指すボリビアは次戦18日に国立で日本代表と対戦する。