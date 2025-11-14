埼玉県深谷市出身の実業家渋沢栄一の新たな銅像が１１日、深谷市役所でお披露目された。

約３０年前に造られ、青森県の公園に置かれていたもので、トラックで長距離を運ばれてきた。台座を含めて高さ約７・３メートルの大きな立像は、日本各地の発展に尽力した渋沢の功績を改めて伝えている。

この日は、市内の旧渋沢邸「中の家（なかんち）」でも、渋沢の孫の敬三（１８９６〜１９６３年）の銅像がお披露目された。２人の銅像は、青森県三沢市と六戸町にまたがる古牧温泉の渋沢公園に設置されていた。

なぜ青森に銅像があったのか。深谷市によると、第一国立銀行（現みずほ銀行）頭取だった渋沢は１８９０年、現在の青森県十和田市にあたる土地に農場を開いた。戦後の農地解放で農場が閉鎖される際、現地に派遣されたのが、渋沢の生前に「書生」を務めた杉本行雄氏（１９１４〜２００３年）だった。

杉本氏は青森で製材会社を起こし、博物館や旅館をつくった。開発した古牧温泉に、２人の銅像を建てたほか、渋沢が暮らしていた家を移築し、感謝の気持ちを表したという。杉本氏の四男で成城大学長の杉本義行氏（７０）は「父は『日本の資本主義をつくった渋沢と知り合えた自分は幸運だった。すごく大きな存在だ』と話していた」とふり返る。

１９９０年代には温泉は多くの観光客でにぎわった。だがその後、旅館の経営は傾いた。事業の継続会社「三沢奥入瀬観光開発」が、２人の銅像を壊すのは忍びないと、深谷市に寄贈を提案した。銅像は、トラックで運ばれてきた。

渋沢の銅像は、深谷市役所本庁舎の市民広場に置かれた。同市の小島進市長は「本当に感動している。お帰りなさいという気持ちだ」と語った。