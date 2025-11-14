楽曲『倍倍FIGHT!』が大バズりした7人組グループ・CANDY TUNEにインタビュー。今年一年を振り返りヒットし変化した事、さらに来年の目標を田粼さくらキャスターが聞きました。

『原宿から世界へ』をコンセプトに2023年にデビューしたCANDY TUNE。応援ソング『倍倍FIGHT!』がSNSを中心にヒットし、現在TikTokの関連動画の総再生回数は38億回を突破しています。（事務所発表）

■「振り返ることが多すぎる！」

今年を振り返りどんな年だったか聞くと、メンバーが口々に「振り返ることが多すぎる！」「どっからが2025年だっけ？」「この前始まった感じ。濃すぎて短く感じる」など振り返るなか、南なつさん（24）は「2025年が始まったぐらいに『倍倍FIGHT!』が火がつき始めたっていう感じ」と話し「まさかリリースして一年以上たった曲がこんなに愛されるっていうのも思ってなかったのですごい怒とうの一年でしたし、もっともっと『倍倍FIGHT!』を好きになった一年でした」と明かしました。

ライブを開催すると、ファンたちのコールがこだまするほど一体感が生まれる『倍倍FIGHT!』。バズったことにより“倍”になった出来事があったそうで、最年長の福山梨乃さん（27）は「ライブの時のケータリングのご飯の量が、選べる数が、倍の倍の倍くらいになりました」と笑顔で明かすと、村川緋杏さん（25）は「今、ツアーやってるんですけど、ご当地のご飯をめっちゃ食べられるんですよ。仙台でせり鍋を食べたいな〜って思ってたらせり鍋を作る方が来てくださってせり鍋作ってくれて、えー！ みたいな」と話し、「みんな食いしん坊だから、本当に大喜びで。うれしさとおいしさが倍倍です！」と変化したことを明かしました。

■来年、ライブしたい場所「360度ステージができるところとかが魅力的」

インタビュー中笑顔の絶えなかった7人に思わず田粼キャスターも「とっても仲良さそうなんですけど･･･」と問いかけると口々に「そんなことないですよ〜！ 今だけです（笑）」と答える中、宮野静さん（23）は「普段めっちゃ仲悪いです」とツッコミ、メンバー全員で笑い合う様子も見られました。

最後に、今後ライブをしたい場所を聞くと、村川さんが「絶対に立ちたい！ って言っているのは、日本武道館」と明かし、「先輩のFRUITS ZIPPERさんが立っているところをみんなで見に行かせていただいたんですけど、本当に良くて。360度ステージができるところとかが魅力的で、それやりたくて違うライブで360度ステージやって、ミニ武道館のつもりでやったことがあるぐらい憧れがあるし、歴史的なところなので、私たちも立ちたいなと思います」と明かしました。