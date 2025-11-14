【THE BOYZ・YOUNGHOON】入れ替わるならやっぱりJACOB！“変わらないように”努力していることとは？

2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、抜群のスタイルと端正なビジュアルで圧倒的な存在感を放つYOUNGHOONが登場。“最新のYOUNGHOON”をアップデートしてお届けします。

モデルや俳優としても大活躍！ビジュアルエース・YOUNGHOON

3年半でどう変化した？YOUNGHOONの“今”に迫る8つのQ＆A

Question〈最新版〉今の性格をひと言で表すと？ 「なにごとも落ち着いてやろうとする性格です。変わらないように、できるだけ努力しています！」 3年半前の回答：「純粋な性格かな？」 Question〈最新版〉言われて1番うれしい言葉は？ 「“빵담 빵담”（パンダムパンダム・なでなでよしよし）かな」 3年前の回答：「今日もお疲れ〜」 Question〈最新版〉最近、1番興味があるものは？ 「コンサートです！」 3年半前の回答：「『One The Woman』というドラマにハマってます！」 Question〈最新版〉メンバーと1日入れ替わるなら、誰になってなにをしたい？ 「JACOBになって、英語を流暢に使ってみたいです」 3年半前の回答：「JACOBの声で歌ってみたい」 Question〈最新版〉“THE BOYZのここがすごい！”というところは？ 「THE BOYZのエネルギーはすごいです！」 3年半前の回答：「一度始めればみんなが一生懸命頑張るところ！」 Question〈最新版〉韓国でTHE Bとデートするならどこに行きたい？ 「一緒に漢江を歩きたいです」 3年半前の回答：「僕の地元にある静かな通りを歩きたいです。特にここって決まってはないんですけど、仁川のソンドのほうは静かなんです。近くに浜辺もあって、歩いていて風が吹くと気持ちがいいです」 Question〈最新版〉日本で1番やりたいこと・行きたいところは？ 「日本で早くコンサートをやりたいですし、コビ（JACOB）と一緒にポケモンカードを探しに行きたいです」 3年半前の回答：「沖縄の浜辺にもう1回行きたいです。前に沖縄に行ったことがあるんですけど、思いっきり楽しめないまま帰らないといけなくて……。次行ったらとことん楽しみたいです」 沖縄は実現できましたか？ 「いいえㅠㅠ」 Question日本のTHE Bにひと言お願いします！ 「THE B、長い間待ってくれてありがとう！待ってくれた分、みんなで楽しく幸せに遊ぼうね。たくさん愛してる♡」

※プレゼントは日本国内の発送のみとなります。 PROFILE THE BOYZ ドボイズ●韓国の10人組ボーイズグループ。2017年12月6日にミニアルバム『The First』でデビュー。リーダーのSANGYEONをはじめ、JACOB、YOUNGHOON、HYUNJAE、JUYEON、KEVIN、NEW、Q、SUNWOO、ERICの10人で構成されている。 グループ名「THE BOYZ」には、“大衆の心を捉えるたった一人の少年になる”という意味が込められており、韓国語では「더보이즈（ドボイズ）」と発音される。「ドボ」という愛称でも親しまれている。 公式ファンダム名「THE B」には、“ファンはTHE BOYZにとってビタミンのような存在であり、常にベストを目指す”というメッセージが込められ、ファンとの強い絆を象徴する存在となっている。少年のようなエネルギーと情熱を武器に、確かな歌唱力と圧倒的なパフォーマンスで世界中から支持を集めてきたTHE BOYZ。音楽番組での1位獲得や、リアリティ番組『Road to Kingdom』での優勝など、輝かしい実績を誇る。2024年からは新レーベル「ONE HUNDRED」に所属し、今後もさらなる飛躍が期待されるグループ。 THE BOYZ 公式Instagram THE BOYZ 公式X

Ray WEB編集部 大竹萌寧

カメラマン・撮影 結城拓人