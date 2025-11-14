【THE BOYZ・YOUNGHOON】入れ替わるならやっぱりJACOB！“変わらないように”努力していることとは？
2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、抜群のスタイルと端正なビジュアルで圧倒的な存在感を放つYOUNGHOONが登場。“最新のYOUNGHOON”をアップデートしてお届けします。
モデルや俳優としても大活躍！ビジュアルエース・YOUNGHOON
Check! YOUNGHOON（ヨンフン）
血液型：A型
ポジション：サブボーカル
高身長と端正なビジュアルで、圧倒的な存在感を放つYOUNGHOON。コンビニでパンを食べていたところをスカウトされたというエピソードから“パンフン”の愛称で親しまれています。
クールな外見とは裏腹に天然で涙もろく、愛嬌たっぷりのギャップが魅力。近年はモデルや俳優としても活躍し、幅広い才能を見せている。
3年半でどう変化した？YOUNGHOONの“今”に迫る8つのQ＆A
Question〈最新版〉今の性格をひと言で表すと？
「なにごとも落ち着いてやろうとする性格です。変わらないように、できるだけ努力しています！」
Question〈最新版〉言われて1番うれしい言葉は？
「“빵담 빵담”（パンダムパンダム・なでなでよしよし）かな」
Question〈最新版〉最近、1番興味があるものは？
「コンサートです！」
Question〈最新版〉メンバーと1日入れ替わるなら、誰になってなにをしたい？
「JACOBになって、英語を流暢に使ってみたいです」
Question〈最新版〉“THE BOYZのここがすごい！”というところは？
「THE BOYZのエネルギーはすごいです！」
Question〈最新版〉韓国でTHE Bとデートするならどこに行きたい？
「一緒に漢江を歩きたいです」
Question〈最新版〉日本で1番やりたいこと・行きたいところは？
「日本で早くコンサートをやりたいですし、コビ（JACOB）と一緒にポケモンカードを探しに行きたいです」
沖縄は実現できましたか？
「いいえㅠㅠ」
Question日本のTHE Bにひと言お願いします！
「THE B、長い間待ってくれてありがとう！待ってくれた分、みんなで楽しく幸せに遊ぼうね。たくさん愛してる♡」
サイン入りチェキをプレゼント♡
YOUNGHOONの直筆サイン入りチェキを1名様にプレゼント！
今回の記事の感想を添えて、Xから応募してくださいね。
【応募方法】
2.【YOUNGHOON サイン入りチェキプレゼント】の投稿を、記事の感想を添えて引用リポスト
応募期間は2025年11月14日（金）〜11月20日（木）23:59まで
当選者にはXのDMにてご連絡します。
※当落のお問いあわせにはお答えできませんのでご了承ください。
※いただいた個人情報はプレゼントの抽選、当選者へのご連絡以外には使用しません。
※プレゼントは日本国内の発送のみとなります。
PROFILE
THE BOYZ
ドボイズ●韓国の10人組ボーイズグループ。2017年12月6日にミニアルバム『The First』でデビュー。リーダーのSANGYEONをはじめ、JACOB、YOUNGHOON、HYUNJAE、JUYEON、KEVIN、NEW、Q、SUNWOO、ERICの10人で構成されている。
グループ名「THE BOYZ」には、“大衆の心を捉えるたった一人の少年になる”という意味が込められており、韓国語では「더보이즈（ドボイズ）」と発音される。「ドボ」という愛称でも親しまれている。
公式ファンダム名「THE B」には、“ファンはTHE BOYZにとってビタミンのような存在であり、常にベストを目指す”というメッセージが込められ、ファンとの強い絆を象徴する存在となっている。少年のようなエネルギーと情熱を武器に、確かな歌唱力と圧倒的なパフォーマンスで世界中から支持を集めてきたTHE BOYZ。音楽番組での1位獲得や、リアリティ番組『Road to Kingdom』での優勝など、輝かしい実績を誇る。2024年からは新レーベル「ONE HUNDRED」に所属し、今後もさらなる飛躍が期待されるグループ。
Ray WEB編集部 大竹萌寧
カメラマン・撮影 結城拓人