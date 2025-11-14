news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「モバイルオーダー悪用"ウソ決済"弁当など184点」のニュースについてお伝えします。

◇ ◇ ◇

スマホなどで事前に店の商品の注文や決済ができるキャッシュレスサービス「モバイルオーダー」。このサービスが悪用される事件がありました。

警視庁に逮捕された加藤嵩大容疑者・23歳。今年6月、大手ファストフード店のモバイルオーダーで注文した商品をだまし取ったなどの疑いがもたれています。

どのような手口だったのか。警視庁によりますと、加藤容疑者はまず「モバイルオーダー」で店の商品を選択。本来なら次に、決済画面に移ると、決済代行会社のサーバでクレジットカードの情報を入力して決済がおこなわれ、その決済情報が店のシステムサーバに送られる仕組みですが、加藤容疑者はクレジットカードの情報は入力せずになんらかの方法でウソの決済情報を店に直接送信。料金を支払ったようにみせかけ、タダで商品を受け取っていたということです。

店の弁当などあわせて184点、2万8400円分をだまし取ったとみられる加藤容疑者。警視庁の調べに対し、容疑を認めているということです。