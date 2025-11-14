ヴァレンティノ ビューティの新作ホリデー♡アイボリーコレクションが数量限定

ヴァレンティノ ビューティから、この冬だけの特別な「ランデヴー アイボリー コレクション」が登場します。2025年11月26日(水)より数量限定で発売され、伊勢丹新宿店では一足早く11月19日(水)より先行発売。フレグランス、リップ、クッションファンデの3カテゴリーから構成され、ゴールドが輝くアイボリーカラーのパッケージがホリデー気分を一層高めます。

フレグランス2種が限定ボトルで登場

フレグランスからは「ヴァレンティノ ボーン イン ローマ」シリーズの、ドンナとウオモが限定パッケージで登場。

アイボリーのスタッズボトルは“スタジオ54™”の大胆な自己表現から着想され、自分らしさを映す白いキャンバスのような存在に。

「ドンナ ボーン イン ローマ アイボリー コレクション オードパルファン」は100mL・36,630円（税込）。

オレンジブロッサムとマシュマロアコードの甘さを、マダガスカル産バーボンバニラとホワイトムスクが優しく包み込みます。

「ウオモ ボーン イン ローマ アイボリー コレクション オードトワレ」は100mL・27,830円（税込）。ベルガモットとラベンダーが弾け、ウッディアンバーの温もりが余韻を残す、親密な香りです。

人気リップとクッションがエレガントに

メイクアップからは、ブランドを代表する「スパイク ヴァレンティノ」がアイボリー仕様で登場。

既存トップセラーの134Rに加え、112A、122R、620Rの限定色を含む全4色展開で、各7,480円（税込）。

ローマの光を表現した多層パール「ローマライトコンプレックス™」*1を配合し、ふっくらクリーミーマットな質感を叶えます。

さらに、「GO クッション グロウ アイボリー コレクション」は、アイボリーのVロゴが映える上品なケースが魅力。

全3色（LA1、LN2、LIGR2）各13,090円（税込）、レフィルは全4色で各7,810円（税込）。ツヤとカバー力を両立し、クチュールアクセサリーのように持ち歩きたくなる一品です。

*1 ローマライトコンプレックス™：合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、ケイ酸Mg、酸化スズ、酸化鉄（メイクアップ成分）

“スタジオ54™”を復活させた特別な世界観

発売を記念し、ヴァレンティノ ビューティは伝説的ナイトクラブ「スタジオ54™」を再構築した特別イベントも開催。

かつてニューヨークのカルチャーを彩った空間が、ブランドの自由で大胆な精神と融合し、アート・音楽・ファッションが交差する唯一無二の体験を生み出します。

クリエイターや文化人が集い、個性を讃えるその光景は、今回のアイボリーコレクションの背景となる世界観と深く響き合います♪

冬の特別感をまとう贅沢なコレクション

ヴァレンティノ ビューティが贈る「ランデヴー アイボリー コレクション」は、香り・リップ・ファンデーションのすべてがホリデーの高揚感を引き立てる特別なラインアップ。

エレガントなアイボリーデザインは、自分へのご褒美はもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりです。

先行発売や数量限定のため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ。冬のムードを華やかに彩る、今年だけの贅沢なコレクションを楽しんで♡