Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの高橋海人（２６）が１４日、都内で行われた映画「君の顔では泣けない」公開記念舞台あいさつに主演の芳根京子（２８）、林裕太（２５）、坂下雄一郎監督とともに登壇した。

この日は「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見も行われ、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの出場が決定。「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」からは３年ぶりの紅白復帰となる吉報も届いた。

舞台あいさつでは紅白に触れることはなかったが「自分が歩んできた道のりがかけがえのないすてきなものだったと、自分を肯定できるようなすてきな作品に出会えたと思って、胸がいっぱいな気持ちになりました」と映画を全力でアピールした。

同作は高校１年生の夏にプールに一緒に落ちたことがきっかけで、心と体が入れ替わってしまった坂平陸と水村まなみが主人公。２人は１５年たっても元に戻らず、別の性別として人生の転機を経験するが、３０歳の夏にまなみが「元に戻る方法がわかったかも」と陸に告げて−という物語だ。

映画公開に涙があふれそうになる芳根から「一緒に戦うのが高橋くんでよかった。また機会があったらどんな役でご一緒できるのか楽しみ」と感謝され、高橋はすかさずハンカチを差し出すと「いったん、大丈夫」（芳根）と断られるというまさかの展開で「俺も泣きそう」と笑いを誘っていた。