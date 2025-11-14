北関東の「憧れのナンバープレート」ランキング！ 2位「宇都宮」「那須」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「憧れのナンバープレート」に関するアンケートを実施しました。
その中から、北関東の「憧れのナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：那須（栃木県）／49票那須ナンバーは、全国的にも有名なリゾート地・那須高原をエリアに含むご当地ナンバーです。皇室の御用邸があることでも知られ、温泉や美術館、自然の中のカフェなど、特別な時間を過ごせる場所。自然豊かな別荘地として華やかさと癒しをあわせ持つ、上質なイメージを持たれるナンバーです。
同率2位：宇都宮（栃木県）／49票栃木県の中心地、宇都宮市で使われるのが宇都宮ナンバーです。北関東でもトップクラスの大きな街なのに、日光や那須高原の自然が近く利便性が高いのが魅力の1つ。さらに、かわいいいちご柄のご当地ナンバーも人気を集めています。県庁所在地として県の顔でありつつ、親しみやすさもあり、那須ナンバーと並んで同率2位に選ばれました。
回答者からは「読みも漢字も格好良いし、三文字が良い」（40代女性／大阪府）、「北関東の中心的な大都市のイメージがあり憧れるからです」（60代女性／愛知県）、「宇都宮はおしゃれなイメージがある」（40代男性／兵庫県）、「宇都宮は餃子で有名で、観光地としても魅力的だからです」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
1位：つくば（茨城県）／100票つくばナンバーは、最先端の研究や開発が集まる「つくば科学技術都市」の名前を冠したご当地ナンバー。「日本のシリコンバレー」と呼ばれることもあるこの街は、知的でスタイリッシュな印象が強いです。図柄入りナンバーには、筑波山に太陽が重なる“ダイヤモンド筑波”の光景が描かれていて、どこか未来を感じさせるデザイン。知性と先進性を兼ね備えた憧れのナンバーとして堂々の1位になりました。
回答者からは「宇宙のイメージがあってかっこいいから」（30代女性／広島県）、「未来的で知的な印象があり、全国的にも知名度が高いから」（30代女性／石川県）、「全国でも珍しい『ひらがな表記』のナンバーで、筑波研究学園都市としての未来感と知的なイメージがあるから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
この記事の執筆者：
綾乃岬
All About・All About ニュースの編集者。神奈川県出身。青山学院大学で英語を専攻し、英語系のサークルにも所属。オールアバウトに新卒で入社した後、主にAll About・All About ニュースでの企画編集を行う。現在はライフスタイル・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。とある男性アイドルのファン歴は10年以上。
(文:綾乃岬)