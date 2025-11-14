二宮和也＆山田孝之、岡田准一撮影の“同期で同い年”2ショット公開「よくここまで生き残ったよなぁ」
俳優の二宮和也さんは11月13日、自身のXを更新。俳優の山田孝之さんとの「同期で同い年」ショットを披露しました。
【写真】二宮和也＆山田孝之のツーショット
また、「お互いに『よくここまで生き残ったよなぁ』っと話したもんです笑 この話を聞いた岡田君が、『なら2人撮ってあげるよ』と粋な事を。。ありがとうございます。イクサガミ、お楽しみに」と、撮影は同作のプロデューサー兼主演を務める岡田准一さんであることを明かし、作品のPRをしています。
ファンからは、「すっごく良い写真」「お二人とも本当に素敵なお顔です」「同じシーンがあるんだ!!」「素敵なツーショット」「同期なのか！！！」「すてきな写真だね！！！」「同じシーン楽しみにしてますね」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
同投稿を岡田さんが引用リポスト同日、「やっと始まった！ イクサガミが広まりますように」と同投稿をリポストした岡田さん。ファンからは、「おめでとうございます！」「内面が滲み出てる素敵な写真」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
