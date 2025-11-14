¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï¤Þ¤°¤ì¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¥¬¡¼¥ÊÁê¼ê¤Ë´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°¢Á³¡ª¡Ö´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÃ¡¤¤Î¤á¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÍº¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤Á¯¤ä¤«¤Ê²÷¾¡·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£½øÈ×¤«¤é±Ô¤¤½ÐÂ¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï16Ê¬¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Îº´Ìî³¤½®¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¤â¼éÈ÷¿Ø¤¬¥¬¡¼¥Ê¼«Ëý¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤òÉõ¤¸¹þ¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤òÅ¸³«¡£60Ê¬¤Ë¤Ïµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥Ñ¥¹¤«¤éÆ²°ÂÎ§¤¬ÁÇÁá¤¤¿¶¤ê¤Ç¥ß¥É¥ë¤ò·è¤áÀÚ¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¼ã¼ê¤âÀÑ¶Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢£²¡Ý£°¤È¤¤¤¦¥¹¥³¥¢°Ê¾å¤ÎÆâÍÆ¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê¤Î¤¬´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤À¡£º£²ó¤Î11·î¥·¥ê¡¼¥º¤â¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤ÏÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Î£²Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¤¿¤á¤À¡£¡ØInterfootball¡Ù¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¾¡Íø¤Ï¤Þ¤°¤ì¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¶¯¹ë¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¬¡¼¥Ê¤ò°ì½³¤·¤¿¡×¤ÈÂ®Êó¤·¡¢¡Ö¸ß¤¤¤Ë¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ï90Ê¬´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¤·Â³¤±¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBest Eleven¡Ù¤â¡ÖÆüËÜ¤¬¥¬¡¼¥Ê¤ò´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÃ¡¤¤Î¤á¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤¬¼¡¤ËÀï¤¦¥Á¡¼¥à¤ò¸þ¤³¤¦¤Ë²ó¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÄñ¹³¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î°µÅÝ¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï½µÌÀ¤±¤Î²ÐÍËÆü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ò·Þ¤¨¡¢2025Ç¯¤Î¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤à¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¬¡¼¥Ê½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª ÆñÅ¨·âÇË¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£³¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á
