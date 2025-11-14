日本サッカー協会(JFA)は14日、サッカー日本代表「最高の景色を2026」アンバサダーのキービジュアルを変更すると発表した。JFAの宮本恒靖会長が、同日に愛知・豊田スタジアムで行われた国際親善試合ガーナ戦後に取材に応じ、この件について言及した。

JFA公式サイトで「日本サッカー協会（JFA）は、11月10日にJFAオフィシャルWEBサイトに掲載した「サッカー日本代表『最高の景色を2026』アンバサダー」のキービジュアルを変更することといたしました」と報告

その理由について「JI BLUEの皆さんとの取り組みの意図や目的をより正確にお伝えしていくために検討を重ねた結果です」と説明した。

同ビジュアルを巡っては、SNSなどで「韓国国旗に見える」などの意見が相次いでいた。さらに、初代Jリーグチェアマン、日本サッカー協会会長などを歴任した川淵三郎氏が自身のXを通じ「今広報に善処するよう連絡した」と明かしていた。

宮本会長はガーナ戦後、報道陣の取材に対応。キービジュアル変更については「我々がちゃんと説明したいことをちゃんと説明する、ということになるかなと思います。我々にきちんと伝えたいものがあるということですね。はい。そこだけです」と言及した。