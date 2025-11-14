１２日の日本テレビ「上田と女が吠える夜」には、世界陸上でも話題を呼んだ女子１００メートルハードル日本代表の中島ひとみがゲスト出演した。

この日のトークテーマは「スマホ依存な女」＆「スマホ音痴な女」。中島は「依存派」に名を連ね「練習の参考にするためにＳＮＳの検索をかけたり、寝る前も海外選手の動画をみてイメトレをして、アドレナリンが出過ぎて寝れないみたいな」などと明かしていた。平均的なスクリーンタイム時間は「９時間くらい」だという。

つや髪と素敵な笑顔で女優やモデルのようにも見え、ネットは大盛り上がり。トークも達者で、Ｘでは「普通に知らないモデルさんかなと思ってたら陸上選手なんだって！すごい…結構びっくりよ」「陸上の中島ひとみ選手、さっそく吠える夜出てるな。普通にタレントさんかとおもた」「おお、上田の番組に中島ひとみ出てる。」「中島ひとみさん きれいだなぁ」「中島ひとみってバラエティ向きな感ハンパ無いすごいタレント性な」「中島ひとみさん、めっちゃ美人さん…！モデルさんや女優さんみたい。」などの声が並んだ。