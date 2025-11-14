政府は１４日、クマによる人身被害を防ぐための対策パッケージを取りまとめた。

冬眠中や冬眠明けのクマを狙う「春グマ駆除」を強化。自治体が狩猟免許の保有者を職員として雇う「ガバメントハンター」の人件費支援などを盛り込み、警察・自衛隊ＯＢの協力を通じて担い手の確保も急ぐ。

木原官房長官は同日、首相官邸で開いたクマ被害対策に関する関係閣僚会議で「増えすぎた個体数」が被害拡大の一因だとの認識を示し、「春の捕獲によって個体数削減に取り組むことが重要だ」と強調。北海道など一部でしか行われていない春グマ駆除の実施地域を拡大し、各地域の捕獲目標などを定めた「クマ対策ロードマップ」を年度内に策定するよう求めた。

対策パッケージには、クマの適正な個体数管理に向け、必要となる生息数の推定調査を統一的な手法で実施することも盛り込んだ。調査はこれまで各都道府県が独自に実施してきたが、調査の時期や手法などが異なり、生息数の全体像が十分に把握できていなかった。

環境省は来年度から、各都道府県と連携して県境を越えた広域調査を実施。より精度の高いデータを収集することで、適切な個体数管理につなげる考えで、今年度内に具体的な調査手法を固める方針だ。

このほか、自治体がガバメントハンターを雇うための人件費、箱わなや電気柵などの購入費、クマと人の生活圏を分ける緩衝帯の整備費用などについても、交付金で支援を行う。

対策パッケージについて、クマの出没が続く秋田市の沼谷純市長は「被害に苦しむ地方の実態に即した対策だと捉えている。パッケージを活用し、スピード感を持って対策に取り組む」とコメントした。また、岩手県の北上市猟友会の鶴山博会長（７６）は「市民の安心材料が増えた」と評価。地元では、クマの目撃が増えてハンターに負担がかかっているとして、「早急に現場の人間を増やしてほしい」と要望した。

東京農業大の山崎晃司教授（動物生態学）は「対策パッケージで各省庁の役割分担が明確になっているのは評価できる。施策を着実に遂行するためには、専門職員の配置・育成も重要になる」としている。