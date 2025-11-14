M!LK¡¢¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤Ë´î¤Ó¡¡²ñ¸«¤ÇM!LK¥Ý¡¼¥ºÈäÏª¡¡º´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ö¤â¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ý¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡Ä¡×
¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤¬¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·14Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿M!LK
M!LK¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢±öºêÂÀÃÒ¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¤«¤é¤Ê¤ë5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢2015Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØM!¾¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬SNS¤ÇÂç¥Ð¥º¥ê¤·¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡Ö2025 T¡õDÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
º´Ìî¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï2015Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æº£Ç¯¤Ï10¼þÇ¯¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Åö»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢M!LK¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇØÉé¤Ã¤ÆÅöÆü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡È¤ß! ¤ë¤¡¼¤º¡É(M!LK¤Î¥Õ¥¡¥ó)¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÍ¤¿¤ÁM!LK¤ÏÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º´Ìî¤ÏºòÇ¯¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¹ÈÇò¤Ë½Ð±é¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯M!LK¥Ý¡¼¥º¤ò¡¢¼¡¤Ï5¿Í¤Ç¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¤½¤ì¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢M!LK¥Ý¡¼¥º¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢5¿Í¤Ï¾Ð´é¤Ç¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢M!LK¤Ç¤¹!¡×¤ÈÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡×¤È´î¤Ó¹ç¤Ã¤¿¡£
º´Ìî¤Ï¡ÖµíÆýÉÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ²¹Àô¤È¤«¤Ç°û¤à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò10Ç¯Á°¤ÎÍÄ¤¤º¢¤ÎËÍ¤é¤Ï¹Í¤¨¤Æ¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ý¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤³¤³¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢M!LK¥Ý¡¼¥º¤ä¡È¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡É¥Ý¡¼¥º¤ò¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÈäÏª¤·¡¢½é½Ð¾ì¤Î´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì²Î¼ê°ìÍ÷
(¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï½Ð¾ì²ó¿ô)
¡Ú¹ÈÁÈ¡Û
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É(½é)¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó(7)¡¢ILLIT(2)¡¢´öÅÄ¤ê¤é(½é)¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê(48)¡¢´äºê¹¨Èþ(15)¡¢aespa(½é)¡¢CANDY TUNE(½é)¡¢ºäËÜÅßÈþ(37)¡¢¹â¶¶¿¿Íü»Ò (7)¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê(½é)¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß(30)¡¢ÇµÌÚºä46(11)¡¢HANA(½é)¡¢Perfume(17)¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È(½é)¡¢FRUITS ZIPPER(½é)¡¢MISIA(10)¡¢¿å¿¹¤«¤ª¤ê(23)¡¢LiSA(4)
¡ÚÇòÁÈ¡Û
¡õTEAM(½é)¡¢ORANGE RANGE(3)¡¢King ¡õ Prince(6)¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿(6)¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß(38)¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó(2)¡¢½ãÎõ(8)¡¢TUBE(3)¡¢Number_i(2)¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó(2)¡¢Vaundy(3)¡¢BE:FIRST(4)¡¢Ê¡»³²í¼£(18)¡¢ÉÛ»ÜÌÀ(26)¡¢Mrs. GREEN APPLE(3)¡¢»°»³¤Ò¤í¤·(11)¡¢M!LK(½é)
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û
ºæÀµ¾Ï¡¢É¹Àî¤¤è¤·
¡ûº£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê
º£Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯(Âè64²ó)¡¢2015Ç¯(Âè66²ó)¡¢2019Ç¯(Âè70²ó)¤ËÂ³¤4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯(Âè74²ó)¡¢2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
