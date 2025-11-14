神奈川県庁（資料写真）

インフルエンザが早くも猛威を振るっている。全国的に例年のピーク時期とされる年末年始より１カ月ほど流行が早く、都道府県別では宮城、埼玉、神奈川の順で多かった。神奈川県内では都市部の若年層を中心に急増し、県は１３日に流行警報を発令した。感染症に詳しい専門家は、今シーズンは感染増加のペースが早く、１１月下旬から１２月上旬にかけてピークを迎えると見通しており、感染対策の徹底を呼びかけている。

県は１３日、インフルエンザの流行警報を発令。約２４０の定点医療機関で３〜９日に報告された１機関当たりの患者数が、流行警報の基準値（３０・０人）を超える３６・５７人になり、昨シーズンより６週早い発令となった。

県によると、流行の発生や継続を示す流行警報の発令は、例年１２〜１月が多い。定点医療機関数は今シーズンから減少していて単純比較はできないものの、県の記録が残る２０１０年度以降では最も早い警報発令となったという。

感染症に詳しいけいゆう病院（横浜市西区）総合内科部長の関由喜医師によると、現在流行しているのはＡ型インフルエンザのうち、『Ａ香港型』というウイルス。平年よりも早くインフルエンザが流行している理由について、変異株が発生している可能性を指摘する。