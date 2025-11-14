日本代表は１４日、国際親善試合ガーナ戦（豊田）に２―０で勝利した。

先制は森保ジャパンだった。前半１６分、敵陣でＭＦ佐野海舟がボールを奪取すると、ＭＦ久保建英に預け、駆け上がると再びボールを受けてドリブルで前進。ペナルティーエリア手前で左のフリーだったＭＦ南野拓実へ横パスを出す。南野は相手ＧＫと１対１で、冷静にゴール右隅に決めてみせた。

さらに１―０の後半１５分、ＭＦ堂安律が右サイドで中央の久保からのパスを受けると、エリア内で得意の左足でゴールネットを揺らした。南野の先制点から、なかなか追加点を奪えなかったが、日本代表の１０番がしっかり役割を果たした。

森保一監督は「こじ開けるところは、しっかり結果を出してくれた。選手が無失点にこだわって、攻撃で得点を奪うところはよくトライしてくれた。いい守備があっていい攻撃というところは、選手たちが結果を出してくれた」と語った。

先月のブラジル戦で歴史的勝利を挙げた後の一戦も勝ち切った。今年の代表戦も１８日のボリビア戦（国立）を残すのみ。勝って２０２５年を締めくくりたいところだ。