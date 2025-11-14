自民党は１４日、政府のインテリジェンス（情報収集、分析）機能強化に向け、「インテリジェンス戦略本部」の初会合を党本部で開いた。

政府は司令塔となる「国家情報局」を創設する方針で、党側でも課題を整理して、議論を後押ししたい考えだ。

本部長に就いた小林政調会長は会合で、インテリジェンス機能の強化が国益確保には不可欠だとし、「外交や安全保障で、より精緻（せいち）な戦略を立てることが可能になる」と訴えた。検討課題として、〈１〉政府の司令塔機能強化〈２〉対外情報収集能力の抜本的強化〈３〉外国からの干渉を防止する体制の構築――を挙げている。

初会合では、北村滋・元国家安全保障局長が国内のインテリジェンス体制を巡る現状と課題を説明。出席議員からは機能強化の必要性や人材育成のあり方に関する意見が出たという。

インテリジェンス機能の強化は高市政権の看板政策の一つだ。自民と日本維新の会の連立政権合意書では、来年の通常国会中に国家情報局を創設することが明記されており、関連法案の提出を視野に入れる。戦略本部は、国家情報局の権限や機能について具体像を議論して提言をまとめる。