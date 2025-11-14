不倫して家族を裏切った夫を許すことは、そう簡単にはできませんよね。ただ自分以上に、夫を許すことができずにいる人がいるようで……？ 今回は、父がブチ切れたおかげで不倫した夫が本気で反省した話をご紹介いたします。

父が激怒

「夫が不倫していることがわかり、私は子どもを連れて実家に帰りました。まだ子どもが小さいし離婚するかどうか迷っていたのですが、家を出て数日後、夫から『不倫相手とは別れた』『許してほしい』と連絡があったんです。でも私はまだ夫を受け入れることも許すこともできなかったため、返事はしませんでした。

すると週末、夫が実家にやってきて改めて謝罪をしてきました。そんな夫の姿を見て許そうかと思ったら、そこに父も現れて『家族を大切にできず守れない男は信用できん！』『口先だけの謝罪ならいくらでもできるからな』とブチ切れ。父がこんなに怒っているのを初めて見たので、正直驚きましたね。その後、父を説得して夫とはやり直すことを決めました。ただ夫は、父の存在にビビったのか不倫騒動以来、飲みに行くこともなくなったし女の気配もなくなりましたね」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 大切な娘が傷つけられて、お父さんは黙っていられなかったのかもしれませんね。旦那さんも、義父の存在に怯えて今後は悪いことはできなくなるでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。