猫 The Sappiness、TBS 系SDGsプロジェクト「地球を笑顔にする広場」テーマソング「Breezy Magic」をリリース
猫 The Sappinessのデジタルシングル「Breezy Magic」が、2025年11月14日に配信リリースとなった。
ヴァーチャル猫シンガーの猫 The Sappinessにとって2025年4作目となる「Breezy Magic」は、「まずは身近なことやどんな小さなことでも続けている自分自身を褒めてあげてほしい」というメッセージが込められたエールソングだ。Kawaii Psycho倶楽部による作詞、星銀乃丈とKawaii Psycho倶楽部が作曲・編曲を担当した、軽快なブラスサウンドが心地よいポップチューンとなっている。
2025年にリリースされた楽曲がTBS系列の情報番組「ひるおび」の9月度エンディングテーマやTBSラジオ夜の推薦曲等に選出され、勢いに乗る猫 The Sappinessだが、この「Breezy Magic」も11月15日（土）、16日（日）に赤坂サカス広場で開催されるTBS系SDGsプロジェクト「地球を笑顔にする広場」のイベントテーマソングに採用されている。
◆ ◆ ◆
ざっぴぃ！猫 the Sappinessです！
みんな、淡々と続く日々の中で疲れてヘトヘトになって、少し自分に冷たくなっちゃったり「自分って何がしたかったんだっけ？」って思う時、あるよね？？
今回はそういう等身大の、私たちの感情の揺れを、星銀乃丈さんが素敵な曲にしてくれたの！
なんかちょっと元気出ないな〜とか、ちょっと息しづらいな〜って時、前向きになれる魔法みたいな曲だよ！
聴いて聴いてー!!!
猫 The Sappiness
◆ ◆ ◆
TBS系SDGsプロジェクト「地球を笑顔にする広場」では、猫 The Sappinessの「Breezy Magic」のライブに、カメラ・スイッチング・照明といったテレビ番組の裏方の制作を体験できる「サカスで体験！バーチャル音楽スタジオ」が開催される事になっており、ワクワクするような貴重なイベントが体験できる。
猫 The Sappiness（ネコザサピネス）「Breezy Magic（ブリージーマジック）」
2025年11月14日（金）リリース
1.Breezy Magic（作詞：Kawaii Psycho倶楽部、作曲編曲：星銀乃丈, Kawaii Psycho倶楽部）
配信：https://SPACESHOWERFUGA.lnk.to/breezymagic
TBS系 体験型SDGsイベント「地球を笑顔にする広場 2025秋 」
2025年11月15日（土）、16日（日）
10時〜16時（9時半開場）
＠赤坂サカス広場（東京都港区赤坂5-3-6）およびその周辺
入場料：無料（当日整理券・推奨年齢小学校5年生以上）
特設サイト https://www.tbs.co.jp/SDGs_portal/chikyu_egao_hiroba/
・YouTube：https://www.youtube.com/@nekothesappiness
・X：https://twitter.com/nekothe_jp
・TikTok：https://www.tiktok.com/@nekothesappiness
・Instagram：https://www.instagram.com/nekothesappiness/
・Facebook：https://www.facebook.com/nekothesappiness