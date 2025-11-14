w-inds.橘慶太、約6年ぶりソロアルバム『RE:ONE』リリース決定
w-inds.の橘慶太が、ソロアルバム『RE:ONE』を2026年1月21日にリリースすることを発表した。
発表が行われたのはw-inds.が11月14日に実施した生配信において。w-inds.は活動25周年のアニバーサリーイヤーを来年に控えており、生配信では様々な新情報が発表されたかたちだ。
橘慶太がソロで作品リリースを行うのは2020年の前作リリース以来およそ6年ぶりとなる。新作ソロアルバム『RE:ONE』は、橘慶太が作詞作曲をはじめとするサウンドのみならず、ビジュアルや衣装など全てのクリエイティブを自身でプロデュースする作品。
サウンド面においては彼が「音楽」として吸収してきたエッセンスを持て余すことなく体現し、最新ダンスミュージック、40歳という節目を迎える今だからこそ表現できるスローバラード、ミドルテンポのシティポップなど、バラエティ豊かな楽曲が全10曲収録される。また、表題曲「PLEASE」は橘の誕生日である12月16日に先行配信されるとのこと。アルバムのリリースを記念したリリースイベントも実施予定だ。
さらに放送ではライブDVD/BD『w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”』のリリースも発表された。詳細は後日発表となるが、こちらもリリースイベントを開催予定とのこと。
そしてw-inds.の活動25周年を記念した全国ツアーが開催されることも発表となった。ツアータイトルは＜w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”＞と銘打ち、w-inds.が25年の活動の中で大切にしてきたシングル曲を中心にセットリストを組むツアーになる。
配信終了後には25周年を記念した特設サイトもオープンし、新アーティスト写真が公開された。w-inds.は現在＜w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”＞の国内ツアーを終え、アジアツアーを開催中。11月29日に台湾公演を行い千秋楽を迎える。
■橘慶太ソロアルバム『RE:ONE』
2026年1月21日(水)リリース
PCSC限定商品(4,000円)/SCCA-00177
■CD＋フォトカード6枚セット（卓上フォトフレーム付き）
CD特設サイト https://ps.ponycanyon.co.jp/keita/
Track list
01.PLEASE（12月16日先行配信）
02.Nostalgic Magic
03.GREAT GAME
04.Endless Days
05.恋花火
06.曇りでもいい
07.Only You And I
08.Wake Me When It’s Over
09.She’s Like Rain
10.Midnight Bloom
All Songs Music & Lyrics: Keita Tachibana
■リリースイベント開催決定
＜CD購入者限定リリースイベントハイタッチ会＞
2026年2月1日(日)＠大阪
2026年2月8日(日)＠東京
リリースイベント参加権利付き商品販売期間：2025年11月14日(金)20:00〜2025年12月16日(火)23:59
■ライブDVD/BD『w-inds. LIVE TOUR 2024 “Rewind to winderlust”』
2026年2月中旬リリース発売予定
発売を記念したリリースイベントを2026年2月1日(日)に大阪、2月8日(日)に東京で開催予定
※詳細は2025年12月中旬に発表予定
■＜w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”＞
2026年3月14日(土) 神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール
2026年4月19日(日) 栃木県 栃⽊県総合⽂化センター メインホール
2026年4月25日(土) 群馬県 昌賢学園まえばしホール ⼤ホール
2026年5月22日(金) 埼玉県 ⼾⽥市⽂化会館 ⼤ホール
2026年5月23日(土) 埼玉県 ⼾⽥市⽂化会館 ⼤ホール
2026年5月30日(土) 福岡県 福岡国際会議場 メインホール
2026年5月31日(日) 福岡県 福岡国際会議場 メインホール
2026年6月6日(土) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
2026年6月7日(日) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
2026年7月5日(日) 宮城県 東京エレクトロンホール宮城
2026年7月17日(金) 東京都 J:COMホール八王子
2026年7月24日(金) 東京都 NHKホール
2026年8月8日(土) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演
2026年8月9日(日) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演
w-inds.ファンクラブ”w-inds.day”チケット受付を12月17日(水)より実施予定。
※詳細は、公式ホームページおよび公式SNSをご確認ください。
