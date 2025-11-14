【紅白】TUBE・前田亘輝、宮古島で『紅白』出場の吉報「大晦日を常夏にしてやるぜ！」
4人組バンド・TUBEの前田亘輝が14日、自身のXを更新。大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45 総合ほか）出場歌手が同日に発表されたことを受け、自身の心境をつづった。
【写真あり】「祝TUBE紅白おめでとう FROM 宮古島」と書かれた横断幕の前でビールを片手に笑顔を見せる前田
TUBEは、27年ぶり3回目の『紅白』出場。これについて前田は「宮古島で吉報聞きました」とし、「NHK紅白何十年振りだろう」と感慨深げ。「ライダース（ファンクラブが「TUBE RIDERS」）の皆さんと培って来た40年の全てを出し切ろう！」「大晦日を常夏に してやるぜ！」と意気込んだ。
また、「祝TUBE紅白おめでとう FROM 宮古島」と書かれた横断幕の前でビールを片手に笑顔を見せる前田の写真を投稿。「島でお祝いしてもらいました」「全ての仲間達に感謝感謝」「今月は色んなとこに行ってるなぁ〜」と結んだ。
