「ずるいくらい可愛い！」【キャンメイク】売切れ前にGETしたい♡「限定パウダー」

【CANMAKE（キャンメイク）】の人気フェイスパウダー「Abloomシリーズ」に、キルティング調の数量限定パッケージが登場しました。見た目の可愛さはもちろん、仕上がりの質感にも注目したいフェイスパウダーです。今回は、新作コスメのレビューを多数発信している@hukusuke831さんのInstagram投稿を参考に、それぞれの魅力を詳しくご紹介します。

上品さと可愛さが同居！ キルティングデザインが目を引くフェイスパウダー

左：【CANMAKE】「マシュマロフィニッシュパウダー ～Abloom～」＜ディアレストブーケ＞\1,034（税込）

右：【CANMAKE】「イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～」＜ハイドレンジアガーデン＞\1,034（税込）

見た瞬間、キュンとしてしまいそうなルックスの2種のプレストパウダーは、@hukusuke831さんも「ずるいくらい可愛い」と絶賛！ ぷっくりとしたハートモチーフのキルティングデザインで、持っているだけでテンションが上がりそうです。両アイテムとも数量限定なので、気になったら早めにチェックを◎

ふんわりマットな肌を演出

ピンクのパッケージのパウダーは、筆者も愛用中のおすすめコスメ！ ふわふわとした質感の仕上がりで、まるでマシュマロのようなソフトな肌印象に仕上げてくれます。SPF19、PA++のUVカット効果もあるので、急な外出やノーメイク時のスキンケア仕上げとしてもおすすめです。

透明感たっぷり！ 儚げな艶をまとう

ほんのりラベンダーカラーが特徴のこちらも試してみました！ 肌にのせると艶感が生まれ、内側からにじむような透明感を演出してくれました。肌を明るく見せたい日や、ほんの少し華やかさをプラスしたいメイクにぴったり。洗顔料や石けんでオフできるのも、肌に優しくて嬉しいポイントです。

5色のカラーが織りなす、自然な明るさと立体感

@hukusuke831さんのスウォッチ画像を見ると、「イルミネイティングフィニッシュパウダー」は5色それぞれがふんわりと肌に溶け込み、ナチュラルな立体感が表現できています。肌に均一になじむことで、トーンアップだけでなく、自然な仕上がりも叶いそう。ベースメイクの最後に軽くのせるだけで、明るく整った肌に仕上がる予感。肌質問わず使いやすそうな配色なので、フェイスパウダー初心者さんにも試してほしいアイテムです。

writer：内山友里