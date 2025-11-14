森保監督がガーナ戦を総括

日本代表は11月14日、豊田スタジアムでガーナ代表と国際親善試合を戦い、MF南野拓実とMF堂安律のゴールで2-0で勝利を収めた。

10月に歴史的勝利を飾ったブラジル代表戦に続き、国際Aマッチ2連勝とした。森保一監督は「W杯に向けていい準備になった強化試合になりました」と振り返った。

日本は前半16分にMF佐野海舟のボール奪取から、MF南野拓実が先制ゴール。後半15分にはMF久保建英のパスを受けたMF堂安律がニアサイドを抜く技ありミドルで追加点をゲット。2-0のまま試合をクローズさせ、10月のブラジル代表戦に続いて連勝を飾った。

試合後のフラッシュインタビューに登場した森保監督はガーナ戦の勝利について「今日はまたワールドカップに向けていい準備になった強化試合になりました。選手たちがこじ開けるというところをしっかり結果も出してくれて、またさらにチームも進んでいけるかなと思います」と総括した。

そして、「選手たちにあまり言い過ぎると気になって、あまり言ってなかったですけど、選手が無失点にこだわって、攻撃でしっかりこじ開けていく、得点を奪うというところ、みんなで声を掛け合ってよくトライしてくれたなと思いますし、やはりいい守備があって、いい攻撃というところ、選手たちが今日結果を出してくれたと思っています」と選手たちに姿勢を評価する。

最後に「今日もあの豊田スタジアムに多くのサポーターの皆さんが来てくださいましたし、国民の皆さんがテレビを通して応援してくださったと思いますので、本当にありがとうございます。そして、皆さんに喜んでいただけるように、さらにチームの前進させていきたいと思います」とまとめ、年内最終戦となる18日のボリビア戦に向けて進んでいく。（FOOTBALL ZONE編集部）