川村エミコ、「本当にすぐ結婚した方がいい！」井桁弘恵＆金子きょんちぃ＆ダレノガレ明美に助言『婚活ヌマ子の憂鬱』【コメントあり】
テレビ東京は15日から2週にわたり、結婚したい女性たちが、結婚観や婚活についてホンネを語り尽くすトークバラエティー『婚活ヌマ子の憂鬱』（深1：25〜2：10）を放送する。
【画像】婚活の“沼”で本音トーク！MCを務めるダレノガレ明美、井桁弘恵、金子きょんちぃ
井桁弘恵（28）、金子きょんちぃ（32）（ぱーてぃーちゃん）、ダレノガレ明美（35）が初タッグを組み、結婚について赤裸々トークを繰り広げる。結婚したくなる瞬間や、理想の男性像、過去に出会ったヤバい男など、普段なかなか話さない本音が飛び出る。進行は、婚活する世の女性たちの思いを一心に背負うキャラクター、婚活ヌマ子。ヌマ子の声は川村エミコ（45／たんぽぽ）が担当する。
番組では、結婚したい女性たちの怒りや叫び、モヤモヤを街頭インタビュー。“婚活とは戦い”“婚活とは終わりの見えない修行”結婚したい女性たちのリアルな声や、“ダメ男製造がやめられない”“ヤバい男に引っかかってしまう”“大勢と会い過ぎてチェックリストばかり増えてしまう”などなど婚活の「沼」エピソードまで、思わず「分かる〜！」と叫びたくなる話が続々登場する。
【トークテーマ】
・第1夜
「もう早く抜け出したいー！婚活沼のリアル」
「触れるな危険！婚活に潜むヤバい男」
「究極の選択：婚活中の同時交際アリ？ナシ？」
・第2夜
「結婚相手を見極める！マイチェックリスト」
「だから結婚できないの！？私○○沼にハマってます」
「究極の選択：プロポーズ後にマザコンが発覚！別れる？別れない？」
【コメント
■井桁弘恵
婚活って私今28歳でホットなワードなんですけど、意外と知らないこともいっぱいあったり、こんな戦い方をして頑張ってる女性たちがたくさんいるんだって知って勇気をもらえたし、自分の人生を考えるきっかけにもなって、あっという間でした！きょんちぃさんとダレノガレさんと異色の3人で、最初どんな番組になるだろうって不安だったけどめちゃくちゃ盛り上がって、三者三様いろいろな考え方があって、違いも楽しめたのでいろいろな方に見てもらいたいです。
婚活これから頑張ろうかなってちょっと思いました。あと、みんなで情報共有して一緒に戦いたいなって思いました。婚活って、チーム戦だと思う！孤独で戦ってるという方のインタビューもありましたけど、自分と合う人って自分では中々わからないかも。意外と第三者から見たほうがマッチングできそうな気もして。だから、みんなで頑張ろう！って気持ちになりました。
■金子きょんちぃ
収録を終えて、いろんな感情が入り混じってます。知らなかった婚活のいい部分も悪い部分も大変な部分も知っちゃったから！婚活についてちょっと舐めてたというか、ゆるく考え過ぎてたなって。いつかまあ結婚できるんだろうなって考えてたから、もっと本格的にやらないとまずいんじゃないかって！いつかいつかって考えてたら終わるぞ！
■ダレノガレ明美
いろんな人の婚活のことが聞けて楽しかったです。良いこともあれば辛い話も聞けたので、婚活ってこういう感じなんだってことが知れて楽しかったです。婚活ってちょっとみんな言いにくいと思っているかもしれないけど、私は立派だなと思いました。マッチングアプリやったり、合コン行ったり、結婚相談所やパーティー行ってる人ってすごく努力してて、早く結婚して幸せになってほしいなって思いました。私もいつか、できたらいいです ！
■川村エミコ
今回、沼の声としてみなさんのお話を聞いていて、言いたいことがごまんとあって分かりみしかないです！40歳を過ぎると周りの情報もいっぱい入ってくるから、こういう男の人に騙されたとか、こういうことがあったのにこんなだったとかいろいろ情報があって、レポートにして出したいくらいです！
40代のヌマ子から言わせていただくと、MC3人はぬるい!!もう本当にすぐ結婚した方がいい！40代になったら一気に難しくなる、出会いも半減するから、本当にすぐした方がいい！アパホテルの社長が言ってたことで、「誰と結婚しても一緒」って、名言だと思ってる。結局誰とでも、お互いを分かりあう時間、理解し合う時間って同じくらいかかるから、とにかくタイミングあって告白されたらいけと！だから、今度アパ社長を呼んだ方がいい！この番組で誰かがまた明日、一歩踏み出してみようって思えたらいいなと思います。
■大森柚希（プロデューサー）
収録を終えて思ったのは、「結婚」について語り出したら、とにかく話が尽きないということ！フロアでスタッフが何度「次のテーマへ」のカンペを出していたか分かりません！ダレノガレさん、きょんちぃさん、井桁さん、そしてヌマ子の声の川村さん、それぞれ違うタイプで少しずつ年齢も違うからこそいろいろな体験談やリアルな結婚観を聞くことができました。話しても話しても話しきれないほど白熱したトークの中には、誰もが共感できる話がたくさん詰まっています。一緒に女子会に参加する気分でご覧ください！
【画像】婚活の“沼”で本音トーク！MCを務めるダレノガレ明美、井桁弘恵、金子きょんちぃ
井桁弘恵（28）、金子きょんちぃ（32）（ぱーてぃーちゃん）、ダレノガレ明美（35）が初タッグを組み、結婚について赤裸々トークを繰り広げる。結婚したくなる瞬間や、理想の男性像、過去に出会ったヤバい男など、普段なかなか話さない本音が飛び出る。進行は、婚活する世の女性たちの思いを一心に背負うキャラクター、婚活ヌマ子。ヌマ子の声は川村エミコ（45／たんぽぽ）が担当する。
【トークテーマ】
・第1夜
「もう早く抜け出したいー！婚活沼のリアル」
「触れるな危険！婚活に潜むヤバい男」
「究極の選択：婚活中の同時交際アリ？ナシ？」
・第2夜
「結婚相手を見極める！マイチェックリスト」
「だから結婚できないの！？私○○沼にハマってます」
「究極の選択：プロポーズ後にマザコンが発覚！別れる？別れない？」
【コメント
■井桁弘恵
婚活って私今28歳でホットなワードなんですけど、意外と知らないこともいっぱいあったり、こんな戦い方をして頑張ってる女性たちがたくさんいるんだって知って勇気をもらえたし、自分の人生を考えるきっかけにもなって、あっという間でした！きょんちぃさんとダレノガレさんと異色の3人で、最初どんな番組になるだろうって不安だったけどめちゃくちゃ盛り上がって、三者三様いろいろな考え方があって、違いも楽しめたのでいろいろな方に見てもらいたいです。
婚活これから頑張ろうかなってちょっと思いました。あと、みんなで情報共有して一緒に戦いたいなって思いました。婚活って、チーム戦だと思う！孤独で戦ってるという方のインタビューもありましたけど、自分と合う人って自分では中々わからないかも。意外と第三者から見たほうがマッチングできそうな気もして。だから、みんなで頑張ろう！って気持ちになりました。
■金子きょんちぃ
収録を終えて、いろんな感情が入り混じってます。知らなかった婚活のいい部分も悪い部分も大変な部分も知っちゃったから！婚活についてちょっと舐めてたというか、ゆるく考え過ぎてたなって。いつかまあ結婚できるんだろうなって考えてたから、もっと本格的にやらないとまずいんじゃないかって！いつかいつかって考えてたら終わるぞ！
■ダレノガレ明美
いろんな人の婚活のことが聞けて楽しかったです。良いこともあれば辛い話も聞けたので、婚活ってこういう感じなんだってことが知れて楽しかったです。婚活ってちょっとみんな言いにくいと思っているかもしれないけど、私は立派だなと思いました。マッチングアプリやったり、合コン行ったり、結婚相談所やパーティー行ってる人ってすごく努力してて、早く結婚して幸せになってほしいなって思いました。私もいつか、できたらいいです ！
■川村エミコ
今回、沼の声としてみなさんのお話を聞いていて、言いたいことがごまんとあって分かりみしかないです！40歳を過ぎると周りの情報もいっぱい入ってくるから、こういう男の人に騙されたとか、こういうことがあったのにこんなだったとかいろいろ情報があって、レポートにして出したいくらいです！
40代のヌマ子から言わせていただくと、MC3人はぬるい!!もう本当にすぐ結婚した方がいい！40代になったら一気に難しくなる、出会いも半減するから、本当にすぐした方がいい！アパホテルの社長が言ってたことで、「誰と結婚しても一緒」って、名言だと思ってる。結局誰とでも、お互いを分かりあう時間、理解し合う時間って同じくらいかかるから、とにかくタイミングあって告白されたらいけと！だから、今度アパ社長を呼んだ方がいい！この番組で誰かがまた明日、一歩踏み出してみようって思えたらいいなと思います。
■大森柚希（プロデューサー）
収録を終えて思ったのは、「結婚」について語り出したら、とにかく話が尽きないということ！フロアでスタッフが何度「次のテーマへ」のカンペを出していたか分かりません！ダレノガレさん、きょんちぃさん、井桁さん、そしてヌマ子の声の川村さん、それぞれ違うタイプで少しずつ年齢も違うからこそいろいろな体験談やリアルな結婚観を聞くことができました。話しても話しても話しきれないほど白熱したトークの中には、誰もが共感できる話がたくさん詰まっています。一緒に女子会に参加する気分でご覧ください！