乃木坂46井上和、先輩から“ANNパーソナリティー”のバトン受け取り意気込み「楽しんでお届けできたら」

11月13日、乃木坂46の井上和が公式ブログを更新。グループの冠ラジオであるニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』のパーソナリティーに就任したことを報告し、意気込みを語った。

【関連】乃木坂46井上和、新曲でWセンター務める瀬戸口心月＆矢田萌華の姿にほっこり「可愛すぎて」

井上は自身のブログ内で、新内眞衣（現在はグループを卒業）が初代、久保史緒里が二代目パーソナリティーを務めてきた同番組の三代目パーソナリティーに就任したことを報告。

続けて、「まずは、本当に、とても嬉しいです。」「新内さんから久保さんへと渡ってきたこのバトンを、 まさか自分が受け取る日が来るだなんて、 乃木坂46に加入した頃は想像もしていませんでした。」と率直な思いを明かした。

さらに、「『三代目パーソナリティー』 この言葉にはとても大きな重みがあります。 先輩方が積み上げてきてくださったその重みを大切にしながら、 良い意味でそこにとらわれすぎず、 私自身が楽しんでお届けできたらなと思っています。」と意気込み。

そして、「井上和という人間は、 全ての物事において可もなく不可もなく、 つまらない人間なのだと思いながら 20年ほど生きてきました。」「……でもね。 きっと、ほんとはね、 もっと面白いやつだと思うんです。」「だから、 井上和という人間を、掘りに掘りに掘っていただけたら 嬉しいです。 そして私自身も、自ら進んで掘り進めていきたいと思っています。」とも綴っていた。