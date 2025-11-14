11月14日、倖田來未がInstagramを更新した。

13日に43歳の誕生日を迎えた倖田。今回の投稿では、13日に放送された読売テレビ・日本テレビ系『ベストヒット歌謡祭2025』に出演したことに触れつつ、「43歳一発目の歌披露！！ 楽しかったです！」などと綴り、ミニ丈のドレスから美脚を披露した衣装姿の全身SHOTや、美デコルテを見せたアップSHOTなどを公開。

この投稿に対して、ファンからは、「衣装もビジュも可愛過ぎ」「めっちゃかわいい！！」「最高です」「一生ギャルでいて」「綺麗です」「圧倒的オーラ」などの反響が集まっている。

今年25周年イヤーを迎え、精力的な活動を展開する倖田。12月13日〜14日にはスペシャルアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』の大阪公演を開催するほか、12月21日より『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』も開催予定だ。

