独占コメント到着！STARKIDS、「Trailblazers (Remix)」MV公開＆ワンマンライブ開催決定

STARKIDSが、話題の楽曲「Trailblazers (Remix)」のミュージックビデオを公開。また、12月にワンマンライブを開催することも決定した。

今回MVの監督を務めたのは、映像ディレクターのSENCH1氏。levi、TAHITI、ROAR、BENXNIの4人が出演し、それぞれの個性とカラーを象徴する車が登場する。車両の提供はHachi Auto Serviceが担当。メンバーのキャラクターに寄り添った色彩設計と躍動感あるカットワークが融合し、STARKIDSの勢いとスタイルをそのまま映像化した作品となっている。

「Trailblazers (Remix)」は、STARKIDSメンバーleviのソロ曲をベースに、初音ミクをフィーチャーした原曲をグループ全員で再構築したリミックス。EurobeatサウンドにTAHITI、ROAR、BENXNIのボーカルが加わり、ライブでもファン待望の一曲として熱狂を呼んでいた。今回のMVではその熱量をビジュアル面でも最大限に表現し、楽曲の疾走感と高揚感をさらに引き上げている。

さらにSTARKIDSは、12月16日（火）に渋谷WWW Xにてワンマンライブ「STARFES: STARKIDS One Man Live」を開催することも発表。グループとしての“今”の集大成、次なるステップ、そして彼らの描く未来図が提示されるステージになることが予想される。圧倒的なエネルギーと進化を続けるSTARKIDSの現在地を、ぜひWWW Xで体感してみてはいかがだろうか。

【STARKIDS メンバー一同の思いを代表して、leviから本作についてコメント】

他の2人が戻ってくるまで俺たちが繋げる。みんなも力を貸してくれ。TRAILBLAZERS REMIX MV 全力アウトなう

【ディレクターのSENCH1氏からも本作についてコメント】

弾けるような強烈なグルーヴ感とスピード感のある楽曲をそのまま可視化するようなイメージで撮影とエディットを行いました

【ライブ情報】

STARFES: STARKIDS One Man Live場所：渋谷WWW X日程：12月16日（火）時間：OPEN 18:00／START 19:00チケット詳細U-23 Ticket \2,500ADV前売り \3,000