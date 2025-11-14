好き＆行ってみたい「北海道の寺社仏閣」ランキング！ 2位「函館八幡宮」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「寺社仏閣に関するアンケート」を実施しました。
その中から、「北海道の寺社仏閣」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「函館山の麓にあって、境内からは函館の街並みが一望できます。ながめのよい神社です」（60代男性／新潟県）、「函館山からの景色も堪能できる」（40代女性／福島県）、「大きく迫力がある建物で実際に見ると圧倒されそう」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「道内ではここ」（50代男性／北海道）、「一番大好きで、良く参拝に行く神社。荘厳で神秘的。リスが良くいる。神社内グルメも美味しくておすすめ。街中で便利だし駐車場も広い」（50代女性／北海道）、「札幌だけでなく、北海道を代表とする神社であり、他の北海道の神社関係よりも御利益の大きさがあると思うからであります」（50代男性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：函館八幡宮／32票函館山のふもと、南西部に鎮座する湯倉神社は、室町時代に創建されたと伝わる古社。市の総鎮守として地元の人々に親しまれてきました。境内には、土方歳三をはじめ旧幕府軍の戦没者を慰霊する碧血碑もあり、歴史を感じられるエリアとしても知られています。立派な社殿は「聖帝八棟造り」と呼ばれる珍しい建築様式で、その美しさにも目を奪われます。凛とした空気に包まれるパワースポットです。
1位：北海道神宮／93票札幌の中心部、円山公園のすぐそばにある北海道神宮は、北海道で最も格式の高い神社の1つ。明治2年、明治天皇の勅令によって北海道の開拓と守護のために創建された、歴史ある神社です。広い境内は緑に包まれ、春になると桜の名所として多くの人でにぎわいます。開拓三神に加えて明治天皇もまつられていて、商売繁盛や厄除け、家内安全など、さまざまなご利益があるといわれています。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)