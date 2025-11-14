「凄いことになってる」樽美酒研二、“ちと動揺”衝撃ショットに心配の声「ひえええ 早く病院行って」
ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは11月14日、自身のInstagramを更新。じんましんが出たふくらはぎの写真を共有しました。
【写真】樽美酒研二の衝撃ショットに心配の声
ファンからは、「凄いことになってる 病院へ!!」「お大事にね」「あらーかわいそうに かゆいよね」「お大事になさってくださいね」「ひえええ 早く病院行ってね」「早く治りますように・・・」「お薬飲んで早く良くなりますように！」との心配の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】樽美酒研二の衝撃ショットに心配の声
「お大事になさってくださいね」樽美酒さんは「蕁麻疹はお初なもので、ちと動揺しております」とつづり、1枚の写真を投稿。自身のふくらはぎのショットを披露しています。筋肉隆々のふくらはぎには、たくさんのじんましんと思われるぶつぶつが広がっています。写真には「アレルギーかな？」と書かれていますが、原因は明記されていません。早く治るといいですね。
ふんどし姿の肉体美ショットを披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどを独特な雰囲気で投稿している樽美酒さん。9日の投稿では「なんて幸せな日だ」とつづり、ふんどし1枚の鍛えられた肉体が分かるショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)