去年の能登半島地震と奥能登豪雨による2度の大規模な災害により、人口減少が加速する石川県輪島市では今、防災力の向上が大きな課題となっています。

教育現場では災害の教訓を生かそうと、子どもたちの防災意識を高める取り組みが少しずつ動き出しています。

【市内一斉防災無線】

「緊急地震速報。大地震です。大地震です。」

10月19日、輪島市では地区の住民も参加し、4000人規模の大規模な防災訓練が行われました。

地元の消防隊員

「皆さん消したいがあまり、上の方にかけちゃうんですね薬剤を。でも実際に燃えているのはここなんですね、下。下が燃えていて炎があるだけなので。」

去年元日に発生した能登半島地震。

長引く避難生活で環境が大きく変わったことによる体調異変が原因などで亡くなった災害関連死は今も増え続けています。11月14日時点で新潟と富山の13人を含めた死者は456人、建物の倒壊などによる直接死228人の2倍に上る人数です。

輪島市門前町浦上にある仮設住宅。家族6人で暮らす山崎さん一家は、能登半島地震以降に仮設住宅へ移り住んだものの、去年9月には近くを流れる浦上川が氾濫。水が床上にまで押し寄せました。

一家の主・孝志さんは消防士という仕事柄、ひとたび災害が発生すれば任務を優先せざるを得ません。

妻・山崎恵美さん「水害の時、私たちここにいたが、夫は仕事に行く。不安だったが、大丈夫だろうと思ってここにいたが、この子が外へ出て川の状態を見た。そうしたら（水が）すぐに入ってきて、『お母さん逃げるよ』と言って、私たちもバタバタと。」「この子はナイス判断です。」

門前中学校3年の長男・結生さん。二度の災害を通して、避難経路や避難場所などを家族で話し合う機会が増えたといいます。

山崎結生さん（中3）「災害が起こった時にどう行動するとか、どこに避難するとか、たまに話をしたりする。」「地震の時は、お父さんどこ（避難すれば）？」

父・孝志さん「地震の時はとりあえず、ここは平屋だし壊れる可能性も少ないかなと。とりあえずここで状況見ながら公民館に行くのか、妻の実家に行くのか、ここに残るのかということは判断したい。」

家族で臨んだこの日の総合防災訓練でした。

父・孝志さん「地震来るよ、地震来るよ。はい隠れて、隠れて。」

山崎さん一家はその後、近くの公民館へと避難を始めました。到着後、間もなく結生さんが取り出したのは1台のパソコン。輪島市内すべての小中学生に配布されていて、普段の授業で使う以外にも、災害の発生時に安否を確認できる機能が加わっています。

山崎結生さん（中3）「これと…これで終わりかな。」

その頃、結生さんが通う門前中学校では…

この日の輪島市総合防災訓練に合わせて、初めて行われた「小中学生の一斉安否確認訓練」。門前中学校では校長をはじめ教員らが、生徒から送られてきた情報の集約にあたっていました。

門前中学校・小川由美子校長「山崎結生、浦上で8時5分。」

結生さんの安否を確認しました。

門前中学校・小川由美子校長「災害で命を落とすというのは教師としては一番辛いことなので、こういった取り組み一つ一つが子どもな中に経験となって、自分の命を守ることをしてもらえたらなというふうに思っている。」

能登半島地震の発生直後、輪島市が市内の学校に通う小中学生すべての安否確認を終えたのは、10日ほどが経ってからの事でした。

輪島市教育委員会・小川正教育長「確認は取れたが、実際どこに住んでいるとか、そうしたことを掌握するのに、これまた大変な時間を費やした。他方で、先生方も実は発災当日含めなかなか学校へもたどり着けない。それでも安否確認できる方法はないかと考えた時に、もし通信機能さえ使えるようであれば、どこにいても安否確認が取れるのではないか。」

小川さんのこうした防災教育への熱意は、東日本大震災の発生がきっかけでした。

2011年の東日本大震災を教訓に当時、能登町の小木中学校で校長を務めていた小川さんは、いち早く津波防災教育を取り入れ、大人が働きに出ている日中の時間帯は、中学生が主体となって住民を守る大切さを呼びかけました。

輪島市教育委員会・小川正教育長「地道に学校が地域の皆さんと一緒になって、例えば避難訓練、あるいは避難所運営を行う。そういう日頃からの積み重ねが、いざという時に少しでも混乱なく、皆さんと一緒に頑張ろうねという気持ちを醸成していくことが大切かなと。」今回の訓練でも、自らの命を守る「自助」と助け合う「共助」の意識を高めることで、地域を思いやる「心の防災教育」を目指します。

結生さんの妹、小学3年生の真央さんが、訓練中にある場所へと向かいました。

山崎真央さん（小3）Qここは、何しに来たの？「川を撮りに。危ないと思ったから。」

仮設住宅のすぐ近くを流れ、豪雨で氾濫した浦上川です。

きょうだいがそれぞれ、避難場所までの道のりで危険と思う箇所を探し、友達や先生と共有するためカメラで撮影します。

山崎愛佳さん（小6）「これから災害とかがあった時は、この日のことを思い出してちゃんと素早くできるようにしたい。」

山崎結生さん（小3）「1人の時、まず自分の命を守ってその後、周りを見て行動できたらいいと思う。」

家族で参加した今回の防災訓練。

消防士の父・孝志さんと、母・惠美さんの目にはどのように映ったのでしょうか。

父・孝志さん「一昔前では全く考えられなかったことかなと思う。安否の確認を取れなかったら、そこに捜索や探しに行ったりということもあるので。」

母・惠美さん「いざ災害の時って、安否確認をするとか携帯を見るとか、開く余裕があるのかなっていうのは正直思うが、安否確認も大事なことなので、慌てずしっかりやるっていうことはいいのかなと思う。」

訓練を通して、子どもたちがそれぞれに感じた災害への備え。

地域防災の専門家が指摘するのは、長期的な視点に立った「防災の後継者育て」です。

金沢大学・青木賢人准教授「能登の復興を考えると、輪島の子、珠洲の子、穴水の子、能登町の子だけじゃなく、『能登の子』として能登の復興を支えていく子どもたちになっていく。防災の取組を通じて小中学生のうちに知り合っておく。『あのとき一緒だったよね』という子どもたちのネットワークみたいなものが生まれていく中、みんなで将来の能登を作っていこうという状況が作れるといいなと思う。」

「地域防災を担う卵たち」。

高齢化、人口減少の課題に直面しながらも、能登の将来を見据えた災害に強いまちづくりに、若い世代の存在は欠かすことができません。