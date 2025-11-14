”セメニョを弾き飛ばしたタックル”は圧巻。すでに不可欠な戦力の佐野海舟はW杯でボランチの一角を担うか【日本代表】
2025年11月14日、日本代表が豊田スタジアムでガーナ代表と対戦。システムは３−４−２−１で、GKが早川友基、３バックは谷口彰悟、渡辺剛、鈴木淳之介、ボランチが佐野海舟と田中碧。ウイングバックは堂安律と中村敬斗で、シャドーが久保建英と南野拓実、CFは上田綺世だった。
ガーナも３−４−２−１システムで臨んだミラーゲームで、日本は立ち上がりからボールを握った。中盤でのパスミスはあったものの、相変わらず繋ぐ意識は高かった。おそらくワールドカップ本番でもこれが基本的な戦い方になるのだろうと、そう感じさせる内容だった（もちろんフランスやスペインなど強豪国との対戦なら５バックを採用するだろうが）。
なかでも推進力をもたらした佐野のプレーは目を見張るレベルで、16分の先制弾（得点者は南野）も彼のドリブルから生まれている。10月のブラジル戦ではフィジカルの強さを見せつけた佐野はすでにチームに不可欠な戦力だ。
圧巻だったのは39分のタックル。ガーナにカウンターを仕掛けられそうになった局面でアントワーヌ・セメニョを弾き飛ばしたプレーはファウルになったが、圧巻だった。
このコンディションを維持できれば、来年のワールドカップでボランチの一角を担うのはこのMF。そんな予感をさせたのが、ガーナ戦の佐野だった。
日本の勝利（スコアは２−０）に欠かせない選手だったことは言うまでもない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
