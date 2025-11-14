好き＆ビールを飲んでみたい「神奈川県のクラフトビールブルワリー」ランキング！ 2位「鎌倉ビール」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月28〜30日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に「クラフトビールのブルワリーに関するアンケート」を実施しました。
その中から、「好き＆ビールを飲んでみたい神奈川県のクラフトビールブルワリー」ランキングの結果をご紹介します。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
回答者からは「以前鎌倉に遊びに行ったときに鎌倉ビールを飲んで味が濃くておいしかった記憶があるから」（50代女性／東京都）、「歴史ある街、鎌倉にあるブルワリー。観光と合わせて地元のクラフトビールを楽しめるので」（40代女性／埼玉県）、「鎌倉が好きで時々行くのですが、その時に飲みたくなるので選びました。誰でも飲みやすい味だと感じます」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「低めのアルコール度数で飲みやすく地元の素材を使っているから」（30代回答しない／高知県）、「アメリカ海軍の街・横須賀で生まれたアメリカナイズなビールはどんな味がするのだろう、飲んでみたい」（40代男性／岩手県）、「柑橘系と麦のバランスが気になったから」（20代女性／石川県）といった声が集まりました。
2位：鎌倉ビール／44票神奈川県の古都、鎌倉に拠点を置く「鎌倉ビール醸造株式会社」。大正時代から三代続く町の酒屋を前身に、地域の特産品としてビール造りに着目し、1997年に設立されました。鎌倉の歴史と文化に根ざしたビール造りを目指し、「良い麦汁を造る」ことを大切にしています。食事と一緒に楽しめるバランスの良さが魅力で、観光客や地元の人々から長年愛されているブルワリーです。
1位：横須賀ビール／46票神奈川県の港町、横須賀は海上自衛隊や米軍基地があり、異国情緒と港の活気が混ざった独特の街です。この街で造られる「横須賀ビール」は、横須賀ならではの遊び心あるネーミングや、海軍カレーなどの横須賀グルメにぴったりの味わいで知られています。地域の特産品や歴史をいかしたビールは、個性が光るクラフトビールとして注目を集めています。
