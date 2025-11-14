ガーナは終始劣勢で、日本に敗れた。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　11月14日に開催されたキリンチャレンジカップで、森保一監督が率いる日本代表はガーナ代表と豊田スタジアムで対戦した。

　序盤からゲームの主導権を握る日本は16分に先制点を奪う。敵陣でボールを奪った佐野海舟がドリブルで持ち上がってラストパスを供給。これを受けた南野拓実が右足のシュートを流し込んだ。１点をリードして前半を終える。

　日本は後半に入っても攻撃の手を緩めない。60分にはボックス内右で久保建英のパスをもらった堂安がカットインから左足のシュートでニアを射抜いて追加点をゲット。このまま２−０の勝利を収めた。
 
　日本相手に終始劣勢で、ほとんど決定機を作れずに敗れたガーナに対して、母国ファンの不満が爆発。SNS上では以下のような声が上がっている。

「ふざけてるのか、真剣にプレーしろ」
「希望がない」
「０−４でもおかしくなかった」
「セメニョはウイングでプレーすべきだった」
「試合をなめている」
「ワールドカップで戦えるのか？」
「創造性はゼロ、バックパスばかり」
「恥を知れ」

　白星を掴んだ森保ジャパンは次戦、18日に国立競技場でボリビア代表と相まみえる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

