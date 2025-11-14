施設の老朽化が進む中、札幌市南区の真駒内駅前の再開発が動き始めました。



一体どんな街並みに変わるのでしょうか？



札幌市南区の地下鉄真駒内駅前。



１日２万人以上が利用する駅を中心に、バス発着場や区役所など南区の玄関口としての役割を担ってきました。

真駒内は住宅街として整備が始まり、１９７２年の札幌オリンピックのメイン会場となったことで発展しました。



オリンピックから５０年以上経ち、駅前周辺の市の施設は軒並み老朽化。





住民の高齢化も進んでいます。（長岡記者）「真駒内駅前の再開発が動き始めました。道警の官舎では解体作業が進められています」古いものは築６０年という道警の官舎。札幌市が計画する駅前再開発の第一歩として、８月から解体作業が始まっていて、再開発の一部は２０３２年度の開業を見込んでいてます。そのイメージはー駅前には飲食店やショップが入る商業施設が建設されます。

また、バスやタクシー乗り場が整備され、乗り継ぎがスムーズに。



広場も作られ、開放感あふれる駅前になります。



再開発のエリアはおよそ５ヘクタール。



大和ハウスプレミストドーム１６４個分の広さです。



計画では平岸通りを駅前から迂回させ、広大なエリアをＡ・Ｂ・Ｃの３つに分けます。

現在Ａのエリアにあるのは、解体が進む道警の官舎と真駒内中学校です。



道警の官舎は２０２５年度中に解体が終わり、真駒内中学校は２０２７年に閉校する予定です。



Ａのエリアには商業施設のほか、バスやタクシー乗り場も整備されます。



続いて、Ｂのエリアには現在、こども食堂などに利用されている旧真駒内緑小学校や南区役所があります。



Ｂのエリアには南区役所や区民センターが入る複合庁舎が建てられます。



そして、Ｃのエリアには南区保健センターなどがあり、活用法が検討されています。



この計画に地元の人たちはー



（近隣住民）「ほとんど商業施設がないので、ここからバスで行かなくてはいけない。商業施設ができるとありがたい」



（近隣住民）「信号を渡らなくていいのは便利。冬とか待つのが寒くて大変。交通量も多いので信号なしで行けるのはありがたい」



地元から期待の声が上がる中、秋元市長はー



（札幌市 秋元克広市長）「南区の玄関口にふさわしい機能を提供できるエリア。にぎわい空間や活性化する街づくりができる計画にしたい」



再開発に向けて動き始めた真駒内駅前。



南区の玄関口として活性化が期待されます。