¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¶¯¹ë¤ò·âÇË¡ª ÆîÌî¡õÆ²°ÂÃÆ¡¢È×ÀÐ¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤Ç¥¬¡¼¥Ê¤Ë£²¡Ý£°²÷¾¡¡ª
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤ÈËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ê¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°73°Ì¡ÊÆüËÜ¤Ï19°Ì¡Ë¡£½ç°Ì¤Ç¤Ï³Ê²¼¤À¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¾ïÏ¢¹ñ¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¶¯¹ë¤À¡£
¡¡Ç¯ÆâºÇ¸å¤È¤Ê¤ë11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Î½éÀï¤ËÎ×¤à¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤ÇGKÁáÀîÍ§´ð¡¢£³CB¤¬±¦¤«¤éÅÏÊÕ¹ä¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏÅÄÃæÊË¤Èº´Ìî³¤½®¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÏÆ²°ÂÎ§¡¢º¸¤ÏÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Ïµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÈÆîÌîÂó¼Â¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢£¶Ê¬¤Ë¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Å¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤¿º´Ìî¤¬½Ä¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢µ×ÊÝ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤éÆîÌî¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â16Ê¬¤ËÀèÀ©¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿º´Ìî¤¬¼«¤é»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç²£¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÆîÌî¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ë¿ÊÆþ¡£ºÇ¸å¤Ï±¦Â¤ÇÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë±¦¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡´°àú¤ÊÂ®¹¶¤«¤éÀè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Îº´Ìî¤¬µåºÝ¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¥¡¼¥×¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡28Ê¬¤Ë¤ÏÆîÌî¤È¤ÎÏ¢·¸¤ÇÃæÂ¼¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀÆ²°Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢DF¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁø¤¤ÆÀÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£40Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò»Å³Ý¤±¤¿ÀÞ¤êÊÖ¤·¤âÃæÂ¼¤Ë¤ï¤º¤«¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡££±¡Ý£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÆüËÜ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£³«»ÏÁá¡¹¤Î49Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¾åÅÄ¤¬°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤¿¥ß¥É¥ë¤òÁÀ¤¦¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÀ¤¬¸÷¤ë¡£
¡¡59Ê¬¡¢º´Ìî¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁø¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î£±Ê¬¸å¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£µ×ÊÝ¤¬Å¨¿Ø¿¼¤¯¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢Æ²°Â¤ËÍÂ¤±¤ë¡£»Å³Ý¤±¤¿Æ²°Â¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Î¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕ¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼éÈ÷¿Ø¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¡£È×ÀÐ¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤ò¸«¤»¤ë¡£72Ê¬¤Ëº´Ìî¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¾åÅÄ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢ÏÈ¤Î¤¦¤¨¤Ë³°¤ì¤ë¡£
¡¡·ë¶É£³ÅÀÌÜ¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿ÆüËÜ¤¬¡¢¥¬¡¼¥ÊÁê¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï18Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¬¡¼¥Ê½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª ÆñÅ¨·âÇË¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£³¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á
